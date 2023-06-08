Росіян тут пипець багато, – Аліна Байкова розповіла про ситуацію в Європі та фешн-індустрії

Українська модель зі світовим ім'ям Аліна Байкова не втомлюється говорити про війну у фешн колах. Вона скаржиться, що їй намагаються "заткнути рота", а санкцій проти Росії ніхто не дотримується.

34-річна Аліна Байкова розповіла, що Каннський кінофестиваль, де вийшла у футболці Fuck you Putin, приїхала сама. Її не запросив жоден зі світових брендів, бо вона "єдина людина у фешн-індустрії", яка говорить про війну.

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Аліна Байкова про росіян у Європі та модній індустрії

Коли мене запрошували на Каннський кінофестиваль, мені всі казали: "Аліно, ми хочемо, щоб ти була там, але ти не можеш бути гучною про політику". Мене ніякий бренд не запросив на червону доріжку, я сама прилетіла в Канни. Це було повідомлення як і брендам усім, так і всім росіянам,

– заявила Аліна Байкова.

Модель наголошує, що бренди намагаються заткнути їй рот, бо бояться втратити клієнтів з Росії. Однак вона не продасться за гроші – краще як-небудь виживатиме, але країну свою ніколи не зрадить.

До того ж Аліну Байкову обурює те, як вільно росіяни почуваються в Європі. У Франції, на Каннському кінофестивалі, та в Лондоні їх, за словами моделі, дуже багато, а підтримка України насправді слабша, ніж показують у новинах.

Ви дивитеся новини, наскільки нас Британія, Франція підтримують, українські прапорці скрізь. У новинах все красиво, але в реальному житті кількість росіян тут – просто пипець. Те, що мене викинули з червоної доріжки, показує, що їхня підтримка – пусті розмови. І санкції особливо не працюють. Ніхто їх не дотримується,

– заявила Аліна Байкова.

За останні півтора року знаменитість нібито розчарувалася в модній індустрії, бо вона "тупа", а люди в ній – "безсердечні", бо скрізь запрошують росіян.