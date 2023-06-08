34-летняя Алина Байкова рассказала, что Каннский кинофестиваль, где вышла в футболке Fuck you Putin, приехала сама. Ее не пригласил ни один из мировых брендов, потому что она "единственный человек в фэшн-индустрии", говорящий о войне.

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Алина Байкова о россиянах в Европе и модной индустрии

Когда меня приглашали на Каннский кинофестиваль, мне все говорили: "Алина, мы хотим, чтобы ты была там, но ты не можешь быть громкой о политике". Меня никакой бренд не пригласил на красную дорожку, я сама прилетела в Канны. Это было сообщение как брендам всем, так и всем россиянам,

– заявила Алина Байкова.

Модель отмечает, что бренды пытаются заткнуть ей рот, потому что боятся потерять клиентов из России. Однако она не продастся за деньги – лучше как-нибудь будет выживать, но страну свою никогда не предаст.

К тому же Алину Байкову возмущает, как свободно россияне чувствуют себя в Европе. Во Франции, на Каннском кинофестивале и в Лондоне их, по словам модели, очень много, а поддержка Украины на самом деле слабее, чем показывают в новостях.

Вы смотрите новости, насколько нас Великобритания, Франция поддерживают, украинские флажки везде. В новостях все красиво, но в реальной жизни количество россиян здесь – просто пипец. То, что меня выкинули из красной дорожки, показывает, что их поддержка – пустые разговоры. И санкции особо не работают. Никто их не придерживается,

– заявила Алина Байкова.

За последние полтора года знаменитость якобы разочаровалась в модной индустрии, потому что она "тупая", а люди в ней – "бессердечные", потому что везде приглашают россиян.