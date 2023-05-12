Учасниця Євробачення-2023 з Естонії співала в окупованому Криму: що вона каже про війну в Украні

Естонська співачка Alika, яка цього року бере участь у Євробаченні, колись виступала в окупованому українському Криму з пропутінським Миколою Басковим. Було це ще у 2015 році. Що естонська артистка зараз думає про війну в Україні – читайте нижче.

Представниця Естонії виступала в Криму

Зазначимо, що виступала Аліка Мілова на анексованому півострові у 12 років, тож, ймовірно, не усвідомлювала свій вчинок. Її в такому віці відправили на шоу "Дитяча Нова хвиля", передає 24 Канал.

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Свій виступ в окупованому Криму вже 20-річна артистка не пояснює, але раніше вона розповідала, що підтримує Україну і хоче приїхати до Києва. У статті на сайті magicnet також повідомляли, що в дитинстві Аліка співала в Москві. З нею виступали російські артисти Басков, Кіркоров, Жасмін і Агутін.

Аліка в дитинстві співала з Басковим: дивіться відео

Додамо, що минулого року Аліка виступала на великому концерті на підтримку України й виконала пісню "Океану Ельзи" – "Я не здамся без бою". Співачка каже, що знає багато українських пісень.

Вона зізналася, що в дитинстві слухала пісні цього гурту. "Мама колись купила мені диск з їхніми піснями. "Без бою" – дуже сильна пісня і зараз, мабуть, вона ще потужніша, ніж колись", – каже вона.

Alika – "Я не здамся без бою": дивіться відео виступу онлайн

Що Аліка говорить про війну в Україні

Цікаво, що співачка, яка представляє Естонію на Євробаченні, має коріння в Україні. В інтервʼю 24 каналу артистка розповідала, що її рідні по бабусиній лінії живуть в різних українських містах. Вона навіть була в Україні, але ще до 2019 року.

За її словами, всі українці зараз немов родина.

Ви всі сильні й підтримуєте одне одного, не забуваєте про це. Бажаю вам продовжувати цю підтримку, багато любові та змоги насолоджуватися кожним моментом вашого життя. Будьте сильними, люблю вас! Я вірю, що я скоро приїду до України, мирної України,

– казала Аліка.

Нагадаємо, що естонська співачка з треком Bridges увійшла в десятку переможців другого півфіналу Євробачення-2023 і тому 13 травня виступить в фіналі.