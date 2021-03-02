62-річний Алек Болдвін вшосте став батьком: миловидне фото

62-річний голлівудський актор Алек Болдвін та його 36-річна дружина Гіларія вшосте стали батьками. Зіркова дружина опублікувала фото з дітьми, де показала новонароджену крихітку.

Подружжя приголомшило прихильників. Пара не зізнавалася, що очікує на народження шостої дитини і лише після появи малюка на світ поділилася спільною світлиною.

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Фото Гіларії Болдвін з дітьми

Жінка позувала на ліжку разом із усіма дітьми, які мило усміхалися на камеру. У вересні 2020 року вона після двох викиднів народила сина, який на фото лежить поруч із нею. Також бачимо крихітку, яку Гіларія ніжно обіймає та з усмішкою дивиться на неї.

Наразі невідомо, хто народився у пари – хлопчик чи дівчинка. Малюк зображений на знімку у рожевому одязі, проте офіційно подружжя наразі не оголосило стать шостої дитини.

У підписі до публікації Болдвін написала цифру 7 та додала смайлик у вигляді червоного сердечка. Також вона зазначила, що фотографував їх Алек.



Гіларія Болдвін з дітьми / Фото з інстаграму Гіларії Болдвін

Що відомо про дітей та викидні у Гіларії Болдвін