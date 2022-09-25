Алек Болдвін увосьме став татом: актор повідомив стать та ім'я дитини

64-річний актор Алек Болдвін увосьме став татом. Його дружина Гіларія народила донечку. Дівчинці дали ім'я Іларія Каталіна Ірена Болдвін.

38-річна Гіларія Болдвін поділилася радісною новиною. Вона опублікувала зворушливе відео, на якому показала крихітку одразу після пологів.

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Алек Болдвін увосьме став татом

Гіларія народила доньку 22 вересня. Дівчинку назвали Іларія Каталіна Ірена Болдвін. Це вже сьома спільна дитина Алека та Гіларії. Зіркова дружина показала, як крихітку зустрічали вдома брати та сестри.

Вона тут! Ми так раді представити вам нашу крихітну мрію. Іларія Каталіна Ірена Болдвін, 22.09.2022, вага – 3,09 кілограма. І вона, і я щасливі та здорові. Її брати та сестри вітають її в нашому домі,

– написала Гіларія під відео.

Діти Алека Болдвіна

Актор з коханою виховують семеро спільних дітей:

9-річну Кармен,

7-річного Рафаеля,

6-річного Леонардо,

4-річного Ромео,

2-річного Едуардо,

1-річну Люсію,

новонароджену Іларію Каталіну Ірену.



Алек та Гіларія Болдвіни з дітьми / Фото з інстаграму зіркової дружини

Також в Алека є доросла 26-річна донька від шлюбу з акторкою Кім Бейсінгер.