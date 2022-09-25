38-летняя Хилария Болдвин поделилась радостной новостью. Она опубликовала трогательное видео, на котором показала кроху сразу после родов.
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Алек Болдвин в восьмой раз стал папой
Хилария родила дочь 22 сентября. Девочку назвали Иллария Каталина Ирэна Болдвин. Это уже седьмой общий ребенок Алека и Хилларии. Звездная жена показала, как кроху встречали дома братья и сестры.
Она здесь! Мы так рады представить вам нашу крошечную мечту. Иллария Каталина Ирэна Болдвин, 22.09.2022, вес – 3,09 килограмма. И она, и я счастливы и здоровы. Ее братья и сестры приветствуют ее в нашем доме,
– написала Хилария под видео.
Дети Алека Болдвина
Актер с любимой воспитывают семерых общих детей:
- 9-летнюю Кармен,
- 7-летнего Рафаэля,
- 6-летнего Леонардо,
- 4-летнего Ромео,
- 2-летнего Эдуардо,
- 1-летнюю Люсию,
- новорожденную Илларию Каталину Ирену.
Алек и Хилария Болдвины с детьми / Фото из инстаграмма звездной жены
Также у Алека есть взрослая 26-летняя дочь от брака с актрисой Ким Бейсингер.