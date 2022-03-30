Відомий американський актор Алек Болдвін виховує дитину від колишньої Кім Бейсінгер та ще 6 малюків від дружини Гіларії Болдвін. Днями вона сповістила, що їхню сім'ю знову чекає поповнення

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Алек і Гіларія Болдвін усьоме стануть батьками

Про сьому дитину в родині повідомила Гіларія.

"Після багатьох злетів і падінь за останні кілька років ми маємо приголомшливий підйом і величезний сюрприз: цієї осені з'явиться ще один Болдвініто. Ми були майже впевнені, що наша сім'я була повною, і ми дуже задоволені цим сюрпризом. Наша нова дитина – дуже яскрава пляма у нашому житті. Благословення та подарунок у такі невизначені часи", – поділилась вона.

Зіркова дружина опублікувала відео, в якому показала реакцію дітей на новину про поповнення. Наразі невідома стать майбутньої дитини.

Як сім'я Болдвін реагувала на звістку про малюка:

Нагадаємо, Алек та Гіларія Болдвін виховують 8-річну Кармен, 6-річного Рафаеля, 5-річного Леонардо, 3-річного Ромео, 1,5-річного Едуардо та 1-річну Марію. Також в знаменитості є 26-річна донька-модель Айрленд від Кім Бейсінгер.

Алек Болдвін застрелив українку

На зйомках вестерну "Іржа" актор Алек Болдвін вистрелив з реквізитного пістолета й застрелив операторку – 42-річну українку Галину Гатчінс. Жінку не вдалося врятувати.

У трагедії звинуватили майже кожного, хто був до цього причетний: "недосвідчена та зелена" зброярка, помічник режисера.

Сам Алек Болдвін рішуче заявляв, що не наставляв на Гатчінс пістолет і не натискав на курок. Він не вважає, що винен у трагедії.

Спершу батьки Галини Гатчінс не звинувачували Алека Болдвіна в смерті доньки, але потім все-таки вирішили судитися з ним та творцями фільму: "Якби він не стріляв, вона б не померла".

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