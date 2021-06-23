Зіркове подружжя позувало на синій доріжці в чорних смокінгах, під якими були білосніжні сорочки. Багатодітна матуся Гіларія підкорила бездоганним зовнішнім виглядом. Вона для багатьох є прикладом жінки, яка встигає все.

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Образ Гіларії Болдвін

Зірка позувала поруч із чоловіком і дітьми в чорному смокінгу та білій сорочці, яку не застібала на всі ґудзики, хизуючись декольте. Особливого шарму додала чорна краватка. Видно, що жінка постійно займається спортом і доглядає за собою.

Такий аутфіт вона поєднала з туфлями-човниками на підборах, а з прикрас обрала сережки-кільця. Волосся Гіларія вклала в легкі локони, а на обличчі зробила макіяж у коричневих відтінках з акцентом на очах.



Алек та Гіларія Болдвіни з дітьми / Фото Getty Images

Усі діти подружжя були присутні на прем'єрі мультфільму. Алек тримав на руках сина Едуардо, а Гіларія – доньку Люсію, яка народилася завдяки сурогатній матері.

Старші діти відомої пари постали перед папараці в чорних смокінгах і краватках. Сім'я виглядала дуже стильно та вкотре зачарувала прихильників.



Алек та Гіларія Болдвіни з дітьми / Фото Getty Images