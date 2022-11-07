Алан Бадоєв звернувся до артистів-маріонеток Кремля, які агітують фанів йти вмирати в Україні

Днями російські селебріті, які прогнулися під Путіна, записали пісню "Встанем" та закликали шанувальників йти на війну. Режисер Алан Бадоєв не оминув увагою цей агітаційний ролик і дорікнув псевдоартистам, що ті відправляють свою публіку на смерть.

Найбільше перед Кремлем вислужився співак Shaman, а до нього приєдналися такі затяті пропагандисти як Басков, Бабкіна, Лазарєв, Газманов, Доліна, Михайлов, Лепс, Дайнеко та інші. Вони заговорили про "загрозу національному суверенітету" й нагадали про мужність і відвагу предків, аби сучасне покоління йшло вмирати на українській землі. До так званих зірок звернувся український кліпмейкер Алан Бадоєв.

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Алан Бадоєв присоромив пропутінських артистів

Агітаційний ролик Алан Бадоєв назвав "мерзотною штуковиною, найогиднішим, що бачив у своєму житті". Він не визвірився на цей зірковий набрід, а нагадав, що артист повинен нести відповідальність перед своїми слухачами та глядачами.

"Ну якщо ж ви такі артисти, якщо ви такі патріоти, що таке патріотизм? Хіба ви не повинні захистити і направити свій народ, своїх слухачів, тих, хто вас любить, тих, хто вам вірить? Що за пісню ви співаєте, артисти? Ви ж співаєте "вставай та йди вмирай", ви ж співаєте "вставай та йди вбивай". Це ж парадоксальний нонсенс! Ви ж свої останні роки життя, а деякі останні роки слави розписуєте під заклик вмирати і вбивати", – дорікнув Алан Бадоєв

Як же мені шкода, що колись я працював з багатьма з вас. З тими, хто в цьому вбивчому строю,

– заявив режисер наостанок.

Нагадаємо, що це не вперше Алан Бадоєв розкаюється за співпрацю з країною-агресоркою. Ще у квітні він заявив, що шкодує про роботу в Росії, визнав, що всі 8 років війни "розмазував кордони між Україною та Росією, демонстрував "дружбу народів".