"Вилита батькова доця": Алан Бадоєв вразив схожістю з донькою на рідкісних фото

Режисер та кліпмейкер Алан Бадоєв поділився новими фото доньки. Шанувальники відмітили, як дівчина схожа на зіркового батька.

Український режисер Алан Бадоєв опублікував на своїй сторінці рідкісні світлини. Це фото його єдиної доньки Лоліти.

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Алан Бадоєв похвалився фото доньки

Кліпмейкер показав знімки своєї доньки, зроблені у чорно-білому кольорі. На фотосесії 18-річна Лоліта демонструвала різні емоції. Дівчина позувала у білій кофтинці та чорному топі з тонкими бретелями. Вона доповнила образ підвіскою у формі серця.

Моє сонечко. Дивлюсь на Lo і завмирає подих. Нехай наші діти будуть щасливими, їм ще лікувати світ любов'ю,

– підписав кадри Алан Бадоєв.



Донька Алана Бадоєва / Фото з інстаграму Алана Бадоєва



Донька Алана Бадоєва / Фото з інстаграму Алана Бадоєва

Шанувальникам сподобались нові фото доньки Алана. У коментарях фани пишуть, що дівчинка дуже схожа на свого зіркового батька.

"Схожа на тебе дуже";

"Які гарні слова – лікувати світ любов'ю ! Дай Бог";

"Вилита батькова доця. Хай буде такою творчою, розумною, світлою людиною, як її батько";

"Мені так подобається, як Ви завжди говорите про свою доцю, як підтримуєте. У неї чудовий тато";

"Схожа на тата! Серйозна дівчина!";

"У вас навіть діти то витвір мистецтва!".

Чи бачиться Алан з донькою

Алан Бадоєв зізнавався, що у перші дні повномасштабного вторгнення йому щодня дзвонили діти та підтримували батька. За словами режисера, у контексті війни Лоліта добре знає, кого треба підтримати, а кого – послати.

Вперше за час великої війни Алан зустрівся з донькою у липні минулого року, коли виїжджав за кордон. Дівчинка живе в Європі.

Лоліта – донька Алана Бадоєва та Жанни Бадоєвої, яка замовчує війну та внесена у санкційний список. За словами Алана Бадоєва, колишня дружина залишається для нього прикладом. Наразі він не суперечить санкціям, але заявив, що після завершення війни Жанні начебто "буде що сказати". Та чомусь Бадоєва наразі працює для російської аудиторії.