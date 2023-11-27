Тренд молодості: як акустична версія пісні Prada миттєво стала хітом у тіктоці

Акустична версія треку Prada співачки Raye захоплює соціальні мережі та тікток. Під цей трек вже зняли понад 50 тисяч відео.

Пісню Prada випустили ще місяць тому такі виконавці як Cassö, Raye та D Block Europe. Оригінальна версія цього треку має клубне звучання та нагадує класичний хіт для дискотек.

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У мережі віруситься пісня Prada

Згодом співачка Raye на концерті у Торонто заспівала трек Prada, граючи на синтезаторі. Акустична версія настільки сподобалася фанам, що артистка випустила її на стримінгових платформах.

Оскільки у треці співають про відверті вечірки, гроші, Bentley та Fendi, ліричне звучання додає особливої іронії та саркастичності, що й зробило композицію вірусною.

Raye – Prada (Acoustic Version):

Тренд у тіктоці під Prada

Акустична версія Prada дуже швидко захопила тікток – під неї вже зняли понад 50 тисяч відео. Користувачі навіть створили "тренд молодості". Тіктокери знімають відео, де вдають себе у літньому віці та начебто розповідають онукам про бурхливі юнацькі роки.

Зазвичай користувачі мережі ще й використовують спеціальний фільтр Aged Filter, що робить їхнє обличчя зморшкуватим.

Тренд молодості у тіктоці: найпопулярніші відео

Переклад Prada українською мовою: відео