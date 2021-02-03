Акторка Ребел Вілсон розійшлась з молодим бойфрендом

Відома акторка, зірка фільму "Шахрайки", Ребел Вілсон оголосила про розставання з молодим бойфрендом Джейкобом Бушем. Поки невідомо, що стало причиною розриву.

Джерело: інстаграм Ребел Вілсон

Відома американська акторка та зірка фільму "Шахрайки" Ребел Вілсон після приголомшливого схуднення розійшлась з бойфрендом.

Дивіться також Він все ускладнює: Браян Остін Грін перешкоджає Меган Фокс у її бажанні розлучитися

Ребел Вілсон розійшлась з Джейкобом Бушем

На своїй сторінці акторка опублікувала нове фото й знову вразила стрункістю після схуднення майже на 70 кілограмів. Але в підписі до світлини вона написала, що самотня: "Багато думок… Самотня дівчина прямує на Супербоул".

Це свідчить про розрив роману 40-річної Ребел Вілсон з 29-річним мільярдером Джейкобом Бушем. Розставання підтвердило і джерело, наближене до акторки: "Ці стосунки пройшли свій шлях", – повідомляє Page Six.

Що відомо про роман Ребел Вілсон та Джейкоба Буша

Ребел Вілсон познайомилась з бізнесменом у 2019 році через спільного знайомого. Згодом вони закрутили роман, який тривав трохи менше року. Акторка часто показувала бойфренда у своїх соцмережах й відвідувала з ним світські заходи.

Однак вона не любила ділитися інформацією про мільярдера. В одному з ефірів дівчина повідомила: "Хтось запитує мене, чи є "той гарячий хлопець в твоєму інстаграмі бойфрендом?" Так, він мій хлопець".

Ребел Вілсон тоді додала, що Джейкоб Буш не є публічною особистістю. Та зазначила, що почала зустрічатися з ним ще до того, як почала свій шлях схуднення.



Ребел Вілсон та Джейкоб Буш / Фото з інстаграму Ребел Вілсон