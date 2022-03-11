Акторка Олеся Жураківська зізналася, з ким з російських колег спілкується

Українська акторка Олеся Жураківська залишається в Києві. Вона зізналася, що спілкується з російськими колегами, які розуміють, що насправді відбувається на території України.

Також актриса долучилася до боротьби на інформаційному фронті та у волонтерстві. Вона перебуває вдома, звідти підтримує тих, кому довелося покинути домівки. Багато друзів Олесі вже перебувають за кордоном.

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Олеся Жураківська про спілкування з російськими колегами

Актриса зараз волонтерить та допомагає у боротьбі на інформаційному фронті. Разом із родиною вона вирішила залишитися вдома, у Києві. Багато часу проводять у підвалі, але, коли виходять звідти, то намагаються вести нормальний спосіб життя.

Також вона тримає зв'язок з колегами, які зараз у Росії. Жураківська поділилася, що щодня спілкується з Іриною Горбачовою, яка активно допомагає людям, працює з волонтерами.

, Ірина Горбачова – російська акторка, яка нещодавно вийшла заміж за співака, учасника гурту "Агонь" Антона Савлєпова.

"І в моїй групі, я навчалася у ГІТІСі, залишилися адекватні люди. Я намагаюся публікувати відео в інстаграм, розповідаючи реальну ситуацію в Україні. Судячи з кількості переглядів, росіян дратують мої звернення. Але сподіваюся, що до адекватних людей зможу достукатися", – наголосила Олеся.

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