Акторка Дрю Беррімор видаватиме модний журнал

Американська акторка Дрю Беррімор започаткувала власне однойменне lifestyle-видання. Журнал Drew виходитиме щокварталу і буде розповідати про життя акторки.

46-річна зірка фільму "Дюплекс" і "Янголи Чарлі" вирішила розпочати бізнес, тому разом з Bauer Media Group видаватиме lifestyle-видання. У ньому йтиметься про різні захоплення Беррімор, її кулінарні секрети, інформацію про подорожі та де вона одягається.

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Дрю Беррімор випустить журнал

Зокрема, у ньому читачі знайдуть колонку зірки "Дорога Дрю", де вона даватиме особисті рекомендації щодо закупів, рецептів та огляду продуктів. Вперше журнал Drew фанати зможуть побачити у крамницях Walmart 14 червня за ціною 9,99 долара, а через тиждень буде доступний у газетних кіосках повсюди у США.

Варто додати, що над ідеєю видання Беррімор працювала близько двох років, а ідеєю створити його стала рекламна кампанія в журналі для свого бренду Flower Beauty кілька років тому. Зазначимо, що акторка реалізувала себе не лише в кіно, а й стала ведучою програми "Шоу Дрю Беррімор", яке дебютовало у вересні минулого року на каналі CBS.