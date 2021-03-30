Американская актриса Дрю Бэрримор начала собственное одноименное lifestyle-издание. Журнал Drew будет выходить ежеквартально и будет рассказывать о жизни актрисы.

46-летняя звезда фильма "Дюплекс" и "Ангелы Чарли" решила начать бизнес, поэтому вместе с Bauer Media Group будет выдавать lifestyle-издание. В нем речь пойдет о различных увлечениях Бэрримор, ее кулинарных секретах, информации о путешествиях и где она одевается.

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Дрю Бэрримор выпустит журнал

В частности, в нем читатели найдут колонку звезды "Дорога Дрю", где она будет давать личные рекомендации касательно покупок, рецептов и осмотра продуктов. Впервые журнал Drew фанаты смогут увидеть в магазинах Walmart 14 июня по цене 9,99 доллара, а через неделю он будет доступен в газетных киосках повсеместно в США.

Стоит добавить, что над идеей издания Бэрримор работала около двух лет, а идеей создать его стала рекламная кампания в журнале для своего бренда Flower Beauty несколько лет назад. Отметим, что актриса реализовала себя не только в кино, но и стала ведущей программы "Шоу Дрю Бэрримор", которое дебютовало в сентябре прошлого года на канале CBS.