Офіційно чоловік і дружина: актори Єгор Козлов та Юлія Буйновська одружилися – фото

Серед українських акторів тепер є ще одне подружжя. Зірки серіалів – Єгор Козлов та Юлія Буйновська одружилися. Закохані показали світлини зі святкової фотосесії.

Закохані зареєстрували шлюб ще 22 вересня, однак не поспішали розповідати про це. Тепер поділилися серією фото зі скромного та атмосферного весілля.

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Єгор Козлов Юлія Буйновська одружилися

Батьки молодят не змогли приїхати на церемонію, однак спостерігали за нею онлайн. Закохані відсвяткували особливий день у колі найрідніших, а потім відправилися на фотосесію на вулицях Києва. Євген та Юлія відмовилися від традиційного вбрання наречених, на весільній церемонії були в одязі коричневих відтінків.

Юлія Буйновська тепер офіційно моя сім'я,

– написав Єгор під весільними фото.

Для перегляду всіх фото гортайте праворуч:

Зазначимо, днями одружилися ще дві зіркові пари: