Актор серіалу "13 причин чому" здійснив камінг-аут як трансжінка

Американський актор Томмі Дорфман, найбільш відомий за роллю у серіалі "13 причин чому" оголосив себе трансгендером. Тепер він ідентифікує себе як жінка.

Акторка Томмі Дорфман дала відверте інтерв'ю, у якому розповіла про нове бачення своєї особистості. Вона довгий час публікувала провокативні фото в інстаграмі, але тепер офіційно заявила про зміну гендеру.

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Томмі Дорфман – трансжінка

Зірка "13 причин чому" представила себе суспільству та шанувальникам заново. Томмі наголосила, що тепер для неї слід використовувати займенники "вона, її".

Ось уже рік я в приватному житті ідентифікую себе і живу як жінка – трансжінка. Я хочу ще раз представити себе, оскільки перенесла операцію, щоб стати жінкою з медичної точки зору. Я трансжінка. Я використовую займенник "вона". Мене звуть Томмі,

– зізналась акторка.

Знаменитість й справді перенесла операцію на інтимних органах. Вона знялась у фотосесії, де показала фігуру в червоній та чорних сукнях.



Томмі Дорфман / Фото з інстаграму Томмі Дорфман

Спочатку Томмі Дорфман приховувала себе справжню, оскільки хвилювалась за безпеку. Та тепер вона усвідомила, що процес переходу прекрасний.

Чому б не показати світу, як це виглядає? Є варіант, який я дійсно не могла собі дозволити, – це зникнути на два роки й повернутися з новим ім'ям, новим обличчям і новим тілом. Я не цього хотіла,

– розповіла зірка.

Вона додала, що не буде змінювати своє ім'я. Томмі – так звали покійного брата матері акторки. Він помер через місяць після її народження Дорфман. Тому мати вирішила назвати сина (а тепер – доньку) на його честь.

"Я відчуваю себе дуже пов'язаною з цим ім'ям, з дядьком, який тримав мене, коли вмирав. Це еволюція Томмі. Я підлаштовую своє тіло під свою душу", – підкреслила дівчина.



Томмі Дорфман / Фото з інстаграму Томмі Дорфман

Що відомо про Томмі Дорфман