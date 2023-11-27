19 місяців у зоні бойових дій, – актор Максим Девізоров розкрив свою посаду у ЗСУ

Актор Максим Девізоров з початку повномасштабного вторгнення пішов у ЗСУ, де боронить країну від окупантів. Зірка "Перших ластівок" розповів, чим він займається як військовий.

Максима Девізорова пам'ятають за роллю Дениса у серіалі "Перші ластівки". Актор зараз у ЗСУ, звідки й поспілкувався з журналістами 24 Каналу.

До слова Вже не військовий, – ексчоловік відомої телеведучої демобілізувався зі служби у ЗСУ

Девізоров розкрив посаду у ЗСУ

Ми запитали у Максима, де він зараз служить та яку роль виконує у війську.

Я є військовослужбовцем 103 бригади сил ТрО ЗСУ. Вже 19 місяців ми перебуваємо у зоні бойових дій. За цей час виконували завдання на різних ділянках фронту. Штатна посада – водій. Але війна від будь-якого військовослужбовця вимагає універсальності, тому спектр обов'язків досить широкий,

– поділився Девізоров.

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Максим Девізоров / Фото з інстаграму Максима Девізорова

Що відомо про Максима Девізорова

Максим Девізоров – актор театру та кіно. Він потрапив у професію ще в юному віці, бо знімався у рекламі та телешоу. Хлопець навчався у КНУКіМ та здобув професію режисера драматичного театру. Широка популярність прийшла до Максима з роллю Дениса Денисенка у серіалі "Перші ластівки". Також він зіграв роль у воєнній драмі "Мирний-21".

З початком повномасштабного вторгнення Максим Девізоров вступив у ЗСУ. Перед тим, як їхати на фронт, актор зробив пропозицію коханій. У травні 2022 він вирвався на один день з Донеччини, щоб зіграти весілля зі Світланою. Тоді кадри молодят облетіли соцмережі.