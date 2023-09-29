Ахтем Сеітаблаєв втретє одружується: перше фото наречених після заручин

Ахтем Сеітаблаєв неочікувано зробив пропозицію новій коханій Мар'яні Боцвинюк. Дівчина погодилася стати його дружиною. Наразі невідомо, коли пара планує весілля.

Сеітаблаєв наважився на серйозний крок у нових стосунках. Нагадаємо, що лише 2 роки тому він розлучився з попередньою дружиною Іванною Дядюрою.

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Сеітаблаєв освідчився коханій

Режисер здивував шанувальників радісною новиною, що збирається одружитися. 29 вересня він зробив пропозицію своїй дівчині Мар'яні. Кохана Ахтема погодилася.

"Від Криму до Карпат. Так", – лаконічно підписав фото режисер.

Сеітаблаєв розчулив мережу щасливим фото з обраницею. На пальці дівчини виблискувала красива каблучка.



Ахтем Сеітаблаєв зробив пропозиції дівчині / Фото з його інстаграму

Що відомо про нові стосунки Ахтема Сеітаблаєва