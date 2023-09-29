Ахтем Сеітаблаєв втретє одружується: перше фото наречених після заручин
Джерело:Ахтем Сеітаблаєв
Ахтем Сеітаблаєв неочікувано зробив пропозицію новій коханій Мар'яні Боцвинюк. Дівчина погодилася стати його дружиною. Наразі невідомо, коли пара планує весілля.
Сеітаблаєв наважився на серйозний крок у нових стосунках. Нагадаємо, що лише 2 роки тому він розлучився з попередньою дружиною Іванною Дядюрою.
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Сеітаблаєв освідчився коханій
Режисер здивував шанувальників радісною новиною, що збирається одружитися. 29 вересня він зробив пропозицію своїй дівчині Мар'яні. Кохана Ахтема погодилася.
"Від Криму до Карпат. Так", – лаконічно підписав фото режисер.
Сеітаблаєв розчулив мережу щасливим фото з обраницею. На пальці дівчини виблискувала красива каблучка.
Ахтем Сеітаблаєв зробив пропозиції дівчині / Фото з його інстаграму
Що відомо про нові стосунки Ахтема Сеітаблаєва
- Зараз режисер зустрічається з Мар'яною Боцвинюк. Вперше про їхні стосунки він заговорив ще у квітні. Згодом у червня вони здійснили перший спільний вихід на публіку – допрем'єрний показ "Рашизм. Історія хвороби".
- Нещодавно Сеітаблаєв поділився новими фото з Мар’яною. На всіх кадрах режисер позував у військовій формі. Поруч з ним була усміхнена дівчина.
- Додамо, що до зустрічі з Мар'яною, Ахтем Сеітаблаєв понад 10 років перебував у шлюбі з продюсеркою Іванною Дядюрою, але у 2021 році вони розлучилися. У подружжя є спільна донька Сафіє.