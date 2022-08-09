Тікайте з пляжу: Остапчук, Стерненко та інші зірки прокоментували "бавовну" в Криму

9 серпня у тимчасово окупованому Криму пролунали масові вибухи. "Бавовна" сталася біля аеродрому росіян. Українські зірки прокоментували цю ситуацію та закликали допомогти ЗСУ, щоб таких "сюрпризів" для окупантів побільшало.

Вибухи пролунали біля Новофедорівки. Місцеві повідомляли спочатку про 6 – 7 гучних звуків, а потім про 15.

До теми Масові вибухи в Криму: в окупантів паніка, туристи масово тікають з півострова

В офіційному коментарі міноборони росії заявили, що відбулася детонація кількох авіаційних боєприпасів. Ба більше, навіть авіаційна техніка на аеродромі, за словами росіян, після 15 "хлопків" не пошкоджена. Та ми ж знаємо, що "бавовна" від українців принесла чимало втрат російській армії. Адже біля Новофедорівки розташований військовий аеродром, звідки злітають винищувачі та бомбардувальники. Саме звідти росіяни атакували Південь України.

Сергій Стерненко

Активіст Сергій Стерненко активно стежить за ситуацією в Криму. Звісно, що він не міг не прокоментувати вибухів, які так налякали російських загарбників. У своєму телеграм-каналі він активно поширює фото та відео з місця вибуху.

У тимчасово окупованому Криму, в місті Саки щось горить. Місцеві мені повідомили, що чутно звуки вибухів у районі військової частини окупантів. Крим – Україна. Русня буде тікати звідти, але не зможе. Бо і моста там не буде. Про вибухи у Саках я дізнався тоді, коли ще не було інформації у новинах. Бо про це повідомили місцеві українці. Вони дуже радіють та чекають на наше повернення. І ми повернемося,

– написав активіст.

Також, за словами Стерненка, у бік Сімферополя зараз затори. Окупаційна влада проводить евакуацію поблизу військового аеродрому біля Сак. Туристи налякані та масово тікають з півострова.

Володимир Остапчук

Ведучий Володимир Остапчук теж не залишив без уваги таку приємну новину. Він опублікував фото, яке зняла одна з туристок поблизу місця вибуху. На відео чути, як вона російською каже: "Мамо, треба тікати звідси".

Ведучий закликав донатити українським військовим, щоб вони зробили ще більше "бавовни". Також жартома написав: "Життя – це яскравий спалах".

Остапчук про вибухи в Криму / Скриншоти інстаграм-сторіс ведучого

Женя Галич

Лідер гурту O.Torvald опублікував відео вибуху в Криму, додавши пісню "Сочи", яку записав разом з Андрієм Хливнюком. У треку чути такі слова: "Над морем стелится дым, горит полуостров Крым".



Реакція Жені Галича на вибухи в Криму / Скриншот інстаграм-сторіс музиканта

Григорій Решетник

Ведучий зняв кумедний ролик під пісню "Доброго вечора, ми з України". Підписав відео так: "Сьогодні в Криму".