Ця ганьба не варта часу, – Аделіна, яка вилетіла з "Холостяка", дорікнула Алексу Топольському

У 2 епізоді "Холостяка" Алекс Топольський вигнав одразу 6 дівчат, серед яких була танцівниця Аделіна. Дівчина емоційно висловилась про виліт з шоу, редакторів та самого героя.

Учасниця "Танців з зірками" та танцівниця балету Насті Каменських у 2 епізоді залишила шоу "Холостяк". Алекс Топольський запідозрив, що дівчина прийшла на проєкт заради піару.

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Аделіна Делі про виліт з шоу

Найперше танцівниця спростувала думку "Холостяка" про участь в шоу заради піару. Вона вважає, що була популярною і до проєкту. "Мені як людині, яка вже має якусь мінімальну популярність, найменше потрібна була популярність від цього проєкту. І це зрозуміло. Мене й так знають. І мені задля цього не потрібно йти на "Холостяк"".

Аделіна також розповіла, що подарувала Топольському у першому випуску велику подушку з її зображенням. Схоже, Алекс не забрав дарунок собі, адже дівчина знайшла фото, де цю подушку використали в укритті.

Дякую його величності холостяку за те, що зберіг мій подарунок, краще б мені повернув назад, бо випадково його знайти на просторах інста – кринж. Де він – ви можете побачити в каруселі (я так розумію, що вона знадобилася, щоб обігріти притулок, рада, що якось вона все-таки послужила людям там, але це заслуга не Алекса, а працівників, які передали мій подарунок на добру справу),

– з іронією поділилась Делі.

​Подарунок Аделіни для Алекса / Фото з інстаграм-сторіз



Подарунок Аделіни для Алекса / Фото з інстаграм-сторіз

Ще трохи "правди" про шоу

Аделіна Делі також опублікувала саркастичний допис із подякою редакторам "Холостяка" та іншим його працівникам.

Дуже дякую редакторам, це окрема тема, вони самі розуміють, що я маю на увазі – штрафи за поведінку. І звичайно дякую шоу, що залишили момент, де він (Алекс, – Showbiz 24) запитав у мене: "чому ти так одягнена?". Це було максимально дивне питання, настільки незграбне, що, мабуть, його навіть ніяково було пустити у кадр. Дуже хотілося запитати у відповідь, чому він в одному костюмі другу церемонію поспіль, але я просто вихована,

– зауважила танцівниця.

Справжнє дякую Аделіна присвятила перукарям та візажистам, "завдяки яким покинула цей Титанік гідно і красиво", дівчатам, які її підтримували та рідним й друзям. "Ця ганьба більше не варта мого часу", – підсумувала дівчина.