Адель, Зендея, Кріс Дженнер та інші: Time опублікував рейтинг 100 найвпливовіших людей світу
Джерело:Time
Авторитетне видання Time опублікувало рейтинг 100 найвпливовіших людей світу. Серед них є багато політиків, спортсменів, знаменитостей. Хто серед світових зірок увійшов до числа лідерів – дізнавайтеся далі.
Вже не вперше серед найвпливовіших людей світу можна побачити відомих людей з різних сфер діяльності. Там є багатог акторів, режисерів, телеведучих, співачок. Далі читайте, хто потрапив до списку у 2022 році.
Важливо Time опублікував список 100 найвпливовіших людей 2022 року: текст про Зеленського написав Байден
Знаменитості в рейтингу Time
Митці
- Міла Куніс (акторка)
- Аріана ДеБос (акторка)
- Квінта Брансон (письменниця)
- Джеремі Стронг (дитячий письменник)
- Сіму Лю (актор)
- Ендрю Гарфілд (актор)
- Піт Девідсон (актор)
- Віра Рінгголд (художниця)
- Ченнінг Татум (актор)
- Сара Джессіка Паркер (акторка)
- Джазмін Салліван (співачка)
Новатори
- Зендея (акторка)
- Міранда Ламберт (співачка)
- Мішель Заунер (корейсько-американська співачка)
- Тайка Вайтіті (новозеландський кінорежисер)
- Демна (грузинський дизайнер)
Зендея в рейтингу Time / Фото Time
Титани
- Кріс Дженнер (телеведуча)
- Опра Вінфрі (телеведуча)
Ікони
- Адель (співачка)
- Кіану Рівз (актор)
- Джон Батіст (співак)
Що відомо про журнал Time
Time – щотижневий американський журнал зі штаб-квартирою в Нью-Йорку. Це одне з найстаріших і найвпливовіших видань у США та світі. Щотижневий тираж в Сполучених штатах Америки – приблизно 4 мільйони примірників. Журнал відомий завдяки аналітичним коментарям з важливих питань світової і вітчизняної політики. Також на сторінках видання також публікуються популярні рейтинги, такі як "Людина року".