Вже не вперше серед найвпливовіших людей світу можна побачити відомих людей з різних сфер діяльності. Там є багатог акторів, режисерів, телеведучих, співачок. Далі читайте, хто потрапив до списку у 2022 році.

Важливо Time опублікував список 100 найвпливовіших людей 2022 року: текст про Зеленського написав Байден

Знаменитості в рейтингу Time

Митці

Міла Куніс (акторка)

Аріана ДеБос (акторка)

Квінта Брансон (письменниця)

Джеремі Стронг (дитячий письменник)

Сіму Лю (актор)

Ендрю Гарфілд (актор)

Піт Девідсон (актор)

Віра Рінгголд (художниця)

Ченнінг Татум (актор)

Сара Джессіка Паркер (акторка)

Джазмін Салліван (співачка)

Новатори

Зендея (акторка)

Міранда Ламберт (співачка)

Мішель Заунер (корейсько-американська співачка)

Тайка Вайтіті (новозеландський кінорежисер)

Демна (грузинський дизайнер)



Зендея в рейтингу Time / Фото Time

Титани

Кріс Дженнер (телеведуча)

Опра Вінфрі (телеведуча)

Ікони

Адель (співачка)

Кіану Рівз (актор)

Джон Батіст (співак)

Зверніть увагу! До цьогорічного рейтингу увійшли троє українців – Президент України Володимир Зеленський (категорія "Лідери"), Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний (категорія "Лідери") та головна редакторка видання "Українська правда" Севгіль Мусаєва (категорія "Новатори"). Текст про Зеленського написав чинний президент США Джо Байден. Український президент також став найвпливовішою людиною 2022 року за версією читачів журналу Time. У рейтингу опинилися двоє росіян – диктатор Володимир Путін (категорія "Лідери"), про якого написав опозиціонер Олексій Навальний, та головний редактор "Нової газети" Дмитро Муратов (категорія "Ікони").

Що відомо про журнал Time

Time – щотижневий американський журнал зі штаб-квартирою в Нью-Йорку. Це одне з найстаріших і найвпливовіших видань у США та світі. Щотижневий тираж в Сполучених штатах Америки – приблизно 4 мільйони примірників. Журнал відомий завдяки аналітичним коментарям з важливих питань світової і вітчизняної політики. Також на сторінках видання також публікуються популярні рейтинги, такі як "Людина року".