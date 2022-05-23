Вже не вперше серед найвпливовіших людей світу можна побачити відомих людей з різних сфер діяльності. Там є багатог акторів, режисерів, телеведучих, співачок. Далі читайте, хто потрапив до списку у 2022 році.

Важливо Time опублікував список 100 найвпливовіших людей 2022 року: текст про Зеленського написав Байден

Знаменитості в рейтингу Time

Митці

  • Міла Куніс (акторка)
  • Аріана ДеБос (акторка)
  • Квінта Брансон (письменниця)
  • Джеремі Стронг (дитячий письменник)
  • Сіму Лю (актор)
  • Ендрю Гарфілд (актор)
  • Піт Девідсон (актор)
  • Віра Рінгголд (художниця)
  • Ченнінг Татум (актор)
  • Сара Джессіка Паркер (акторка)
  • Джазмін Салліван (співачка)

Новатори

  • Зендея (акторка)
  • Міранда Ламберт (співачка)
  • Мішель Заунер (корейсько-американська співачка)
  • Тайка Вайтіті (новозеландський кінорежисер)
  • Демна (грузинський дизайнер)

Time
Зендея в рейтингу Time / Фото Time

Титани

  • Кріс Дженнер (телеведуча)
  • Опра Вінфрі (телеведуча)

Ікони

  • Адель (співачка)
  • Кіану Рівз (актор)
  • Джон Батіст (співак)

Що відомо про журнал Time

Time – щотижневий американський журнал зі штаб-квартирою в Нью-Йорку. Це одне з найстаріших і найвпливовіших видань у США та світі. Щотижневий тираж в Сполучених штатах Америки – приблизно 4 мільйони примірників. Журнал відомий завдяки аналітичним коментарям з важливих питань світової і вітчизняної політики. Також на сторінках видання також публікуються популярні рейтинги, такі як "Людина року".