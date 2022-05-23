Уже не первый раз среди самых влиятельных людей мира можно увидеть известных людей из разных сфер деятельности. Там есть много актеров, режиссеров, телеведущих, певиц. Далее читайте, кто попал в список в 2022 году.
Важно Time опубликовал список 100 самых влиятельных людей в 2022 году: текст о Зеленском написал Байден
Знаменитости в рейтинге Time
Художники
- Мила Кунис (актриса)
- Ариана ДеБос (актриса)
- Квинта Брансон (писательница)
- Джереми Стронг (детский писатель)
- Симу Лю (актер)
- Эндрю Гарфилд (актер)
- Пит Дэвидсон (актер)
- Вера Рингголд (художница)
- Ченнинг Татум (актер)
- Сара Джессика Паркер (актриса)
- Джазмин Салливан (певица)
Новаторы
- Зендея (актриса)
- Миранда Ламберт (певица)
- Мишель Заунер (корейско-американская певица)
- Тайка Вайтети (новозеландский кинорежиссер)
- Демна (грузинский дизайнер)
Зендея в рейтинге Time / Фото Time
Титаны
- Крис Дженнер (телеведущая)
- Опра Уинфри (телеведущая)
Иконы
- Адель (певица)
- Киану Ривз (актер)
- Джон Батист (певец)
Что известно о журнале Time
Time – еженедельный американский журнал со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Это одно из самых старых и влиятельных изданий в США и мире. Еженедельный тираж в Соединенных Штатах Америки – примерно 4 миллиона экземпляров. Журнал известен благодаря аналитическим комментариям по важным вопросам мировой и отечественной политики. Также на страницах издания публикуются популярные рейтинги, такие как "Человек года".