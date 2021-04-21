Адель закрутила роман з другом дитинства, – ЗМІ

Лише в березні британська співачка Адель завершила шлюборозлучний процес, який тривав довгих два роки. Тепер у ЗМІ заговорили про новий роман артистки. Вона нібито зустрічається з другом дитинства.

32-річна Адель тримає особисте життя за сімома замками, однак журналістам вдалося з'ясувати, чи зайняте її серце після болісного розриву з підприємцем Саймоном Конецьким. Інсайдери стверджують, що співачка закохана в друга дитинства. Їхній роман таємний, адже зірка не хоче розкривати його особистість. Чоловіка знають лише рідні та близькі артистки.

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Їхні почуття зародилися ще минулого року, коли Адель повернулася до Лондона після послаблення карантинних обмежень. Стосунки пари розвивають швидко, адже багато років вони були друзями.

Їхня дружба набула несподіваного повороту після вечірки зі спільними приятелями. Тоді вони зрозуміли, що мають почуття одне до одного. Вони обоє такі щасливі,

– інформують інсайдери.

Як йдеться в джерелі, закохані вже будують плани на майбутнє. Вони готові до спільних дітей. Адель мріє подарувати 8-річному сину Анджело молодшого брата чи сестру.

Варто зазначити, що новий бойфренд Адель – не публічна особистість, він не пов'язаний зі світом шоу-бізнесу. Попри те, що співачка тісно спілкується з багатьма зірковими музикантами – Гаррі Стайлсом, Drake та Skepta, вона не уявляє себе поруч зі знаменитістю. Річ у тому, що це викличе надмірну увагу преси і публіки, яка її лякає.

Додамо, у вересні минулого року з'явилися чутки про роман Адель з відомим репером Skepta. Їх помітили разом у барі віртуальної реальності в Лондоні. Зірки голосно розмовляли та сміялися, демонструючи, що їм добре разом. Однак вже наприкінці жовтня співачка спростувала припущення про роман зі Skepta. Вона назвала себе "котолюбною самотньою леді".