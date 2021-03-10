Адель стала найпродаванішою артисткою століття у Великій Британії

Другий альбом британської зірки Адель під назвою "21" розійшовся 6 мільйонами копій серед своїх слухачів лише в одній Великій Британії. Відтак, артистку назвали найпродаванішою співачкою століття у своїй країні.

Адель змогла побити рекорд Пінк, Ріанниа, Мадонни, Дайдо і Емі Вайнхаус, очоливши чарт Британської асоціації виробників фонограм (BPI). Окрім звання найбільш продаваної артистки, другий альбом Адель "21" вважається найуспішнішим альбомом, створеним жінкою за останні 20 років.

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"Не дивлячись на те, що способи, якими фанати насолоджуються музикою, постійно розвиваються, альбом залишається центральним у самовираженні артистів і в розумінні шанувальниками того, що повинен сказати виконавець", – заявив виконавчий директор BPI Джефф Тейлор.

Що відомо про альбом "21" Адель? Платівку визнали найкращим альбомом 2011 року за версіями журналів Billboard і Rolling Stone. За неї Адель отримала премію Греммі як найкращий альбом року. Також альбом два роки поспіль (у 2011 і 2012) ставав найкращим в США (раніше це вдавалось зробити тільки альбому Thriller Майкла Джексона (у 1983 і 1984). У 2015 році журнал Billboard назвав "21" найкращим альбомом всіх часів у США.

Зазначимо, що в знаменитий альбом "21" Адель входили такі хіти:

Rolling In the Deep Rumour Has It Turning Tables Don't You Remember Set Fire to the Rain He Won't Go Take It All I'll Be Waiting One and Only Lovesong Someone Like You I Found a Boy

Слухайте альбом Адель "21" онлайн:

Варто додати, що Адель у 2020 році також стала найбільш прослуховуваною зіркою за версією Billboard. Після неї найбільше слухали пісні таких зірок, Тейлор Свіфт і Вітні Х'юстон. Її альбоми загалом були на першому місці 34 тижні.