Адель Асанті з "Холостяка-11" вдарили через російську мову: вона наїхала на весь Львів

Колишня порноакторка та учасниця 11 сезону "Холостяка" Адель Асанті подала заяву в поліцію, бо у Львові на неї напав невідомий чоловік. Він спочатку чіплявся, а коли блогерка відповіла російською – вдарив ногою по сідницях.

Через повномасштабну війну Адель Асанті переїхала з Києва до Львова. День тому з нею трапився неприємний інцидент, коли вона йшла на обід о 12:30. У центрі міста чоловік вдарив її за те, що та відповіла йому російською мовою.

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Адель Асанті вдарили через російську мову у Львові

Я йшла повз Grand Hotel, у навушниках, у телефоні, по навігатору, я нікого не чіпала. Підходить до мене чоловік, перегороджує дорогу і каже: "С*чка, ти куди йдеш?" Я йому кажу: "Чоловік, ви як зі мною говорите? Я зараз викличу поліцію". А він мені каже: "Ааа, то ти російськомовна тварюка". І як вдарив мене з ноги в лівий імплант. Це взагалі як? Серед білого дня,

– обурилася Адель Асанті.

"Це так Львів зустрічає людей з Києва, з Харкова. Це взагалі нормально? Мене просто вдарив незнайомий чоловік за те, що я йому відповіла російською", – дорікнула блогерка.

Вона написала заяву в поліцію, нападника розшукують. Проте Адель Асанті дуже переймається через імпланти, адже зробила глютеопластику – операцію по збільшенню сідниць.

"У мене дуже сильно болить ліва сторона, там, де імплант. Я дійсно переживаю, що може там щось порушитися, бо удар був сильний. Скажіть, за що? За те, що я створила свій благодійний фонд, що я робила збори, завжди допомагаю ЗСУ? Оце мені подяка? Я просто не розумію чому", – запитала Адель Асанті, заливаючись слізьми.

Через хвилю хейту дівчина нагадала, що з дитинства розмовляє російською, адже родом з Дніпропетровської області. У Львові вона нібито спілкується українською, але у стресовій ситуації "ввімкнувся людський фактор". Щоправда, учасниця шоу "Холостяк" підтримує наратив "какая разніца".

Я українка, я пишаюся своєю нацією, я хочу, щоб закінчилася війна. Я ніколи не ділила захід і центр України. Я вважаю, що неважливо, якою мовою ти говориш. Важливо, що ти несеш по життю, яка ти людина, яке в тебе серце, які в тебе вчинки,

– заявила Адель Асанті.