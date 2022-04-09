Війна змусила мільйони українців покинути рідні домівки, щоб врятувати життя. Багато людей виїхали за межі столиці. Євген Клопотенко їздить зараз різними містами, однак його серце залишилося в Києві.

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Шеф-кухар спілкується з київськими колегами й у коментарі 24 каналу розповів, що настрій в столиці постійно змінюється: "Від суперкрутого до суперпоганого, одним словом – хвилі, абсолютно ніякої стабільності".

Важливо: найближчим часом слідкуйте за повною розмовою з Євгеном Клопотенком у рамках проєкту " Інтерв'ю24".

Чоловік вдячний тим колегам, які залишаються в столиці, працюють заради загального блага. Та адаптуватися до війни неможливо, тому, на думку Євгена, люди прийняли це як нову норму життя й намагаються кожен сам для себе в ній жити.

Та як можна адаптуватися до війни? Ти думаєш, що адаптувався, а потім побачив ракету і думаєш: "Ой, ні, зовсім не адаптувався". Я думаю, що до війни адаптуватися неможливо, можна просто трішки зменшити кількість шоку від того, що відбувається, ось і все,

– сказав Клопотенко.



Євген Клопотенко з колегою / Фото Наталі Боднар, 24 канал