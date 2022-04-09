Война заставила миллионы украинцев покинуть родные дома, чтобы спасти жизнь. Многие выехали за пределы столицы. Евгений Клопотенко ездит сейчас по разным городам, однако его сердце осталось в Киеве.

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Шеф-повар общается с киевскими коллегами и в комментарии 24 канала рассказал, что настроение в столице постоянно меняется: "От суперкрутого до суперплохого, одним словом – волны, абсолютно никакой стабильности".

Важно: в ближайшее время следите за полным разговором с Евгением Клопотенко в рамках проекта " Интервью24 ".

Мужчина благодарен тем коллегам, которые остаются в столице, работают ради всеобщего блага. Но адаптироваться к войне невозможно, поэтому, по мнению Евгения, люди приняли это как новую норму жизни и пытаются каждый сам для себя жить в ней.

Но как можно приспособиться к войне? Ты думаешь, что адаптировался, а потом увидел ракету и думаешь: "Ой, нет, совсем не адаптировался". Я думаю, что к войне адаптироваться невозможно, можно просто немного уменьшить количество шока от происходящего, вот и все,

– сказал Клопотенко.