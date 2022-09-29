Довела до сліз, розповідаючи про війну: 8-річна українка підкорила суддів іспанського талант-шоу

8-річна українка Злата Хоменко стала учасницею проєкту "Іспанія шукає таланти". На кастингу вона підкорила членів журі хореографією та щемливою розповіддю про війну в Україні та бажання повернутися додому.

Злата Хоменко прийшла на шоу "Іспанія шукає таланти" з танцем. Маленька балерина зачарувала не лише неймовірною хореографією, а й щирою розповіддю про Батьківщину.

Цікаво У синьо-жовтих кольорах: українка Таня Муіньо зняла кліп для Елтона Джона та Брітні Спірс

Злата Хоменко виступила на "Іспанія шукає таланти"

Перед тим, як показати суддям і глядачам свій танець, Злата з тремтінням у голосі сказала: "Я танцюватиму для всіх українських дітей. Я присвячую свій танець Україні". Ці слова розчулили всіх. Маленька українка є однією з тих дітей, яким довелося втікати від війни та шукати прихисток за кордоном.

Виступ Злати оцінювали шоумен Рісто Мехіде, співачка Едурне, актриса Паула Ечеваррія та комік Дані Мартінес. Після танцю дівчинка звернулася до них та всіх, хто був у залі. Злата не стримувала емоцій, подякувала Іспанії за підтримку та сказала, що мріє повернутися додому.

Дуже дякую всім за підтримку. Сподіваюся, війна в Україні скоро закінчиться і я повернуся. Сподіваюся, що ви допоможете Україні, як зможете. Це дуже важливо. Я сумую за всіма своїми друзями, які там залишилися, і сподіваюся, що ми з ними скоро зустрінемося,

– зі сльозами на очах сказала Злата.

Злата Хоменко на "Іспанія шукає таланти": дивіться відео онлайн

Слова Злати надзвичайно зворушили співачку Едурне. Вона розплакалася, а згодом натиснула "золоту кнопку". Це означає, що 8-річна українка одразу потрапляє у фінал конкурсу і матиме можливість поборотися за перемогу.

За лаштунками Злату підтримувала мама. Коли Едурне натиснула "золоту кнопку", жінка не витримала і вибігла на сцену до доньки, міцно обійняла її. Зворушливо й те, що мама Хоменко була одягнена у вишиванку.