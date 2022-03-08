"8 березня 2022 ми запам'ятаємо назавжди": українські зірки про Міжнародний день жінок

У вівторок, 8 березня, світ відзначає Міжнародний день жінок. Радянський Союз свого часу "спотворив" це свято, перетворивши на свято "весни і краси". Катерина Осадча, Ганна Сторожук та інші зізнались, чого зараз найбільше хочуть замість квітів і подарунків.

Чимало українців відмовились від святкування "8 березня" після російської агресії на Донбасі у 2014 році, а цього року – й поготів. Проте деякі знаменитості згадали про цей день у мережі та зізнались, що найбільше хочуть миру в Україні, аби повернулись усі чоловіки у сім'ї, а розлучені родини – возз'єднались.

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Катерина Осадча

Телеведуча з початку вторгнення Росії в Україну чи ненайактивніше вела інформаційну підтримку. Зокрема вона просила росіян вийти на протести. Через тиждень після наступу Катерина створила телеграм-канал "Пошук зниклих", де батьки можуть знайти загублених дітей. Зараз жінка прагне, аби усі сім'ї знайшли одне одного:

"Українки, захисниці, найкращі і найгарніші у світі жінки, зі святом вас. Ви сила, ви стійкість, ви вмієте не плакати тоді, коли хочеться сісти і розревітися, ви допомагаєте, підтримуєте, доглядаєте! Дівчата, ми з вами на це свято всі хочемо одного – перемоги і миру. Нехай це наше бажання втілиться якомога скоріше. Наша дівоча команда телеграм каналу "Пошук зниклих" працює нонстоп і найкращим для нас буде сьогодні подарунком буде найбільша кількість об’єднаних родин".

Маша Єфросиніна

Посол ООН та телеведуча впродовж останніх двох тижнів активно висвітлювала події в Україні та давала інтерв'ю іноземним кореспондентам. Зараз вона подякувала усім жінкам за їхню міць, силу, витривалість у такий нелегкий час.

MаmаRika

Співачка сама у 2021 році стала мамою, тому чудово знає – як це боронити своє дитя і берегти його від небезпек. Вона поділилась, що пишається кожною з українок і відчуває силу жінок як ніколи раніше:

"Дівчата, жінки, бабусі, захисниці, українки! Всі ми чиїсь мами! Ми даємо початок, даємо життя – і немає права його забирати! Ми сильні, і скільки б сліз не пролили, не покладаючи рук, робимо все можливе і неможливе в цей страшний час! Горджуся кожною з вас, і відчуваю нашу жіночу силу, як ніколи раніше! Миру нам! Зі святом, прекрасні!".

Ілона Гвоздьова

Танцюристка Ілона Гвоздьова, будинок якої нещодавно розбомбили російські війська під Києвом, не втрачає оптимізму. Вона оприлюднила щемливе відео, де українські військові дякують жінкам за їхню витримку у час війни. Також вона написала кілька слів від себе:

"Любі наші жінки й дівчата, вітаю вас з 8 Березня! Бажаю всім нам мирного неба, світлого майбутнього для наших дітей й повернення наших чоловіків з війни. Слава Україні, ЗСУ і Володимиру Зеленському".

Оля Цибульська

Співачка Оля Цибульська продекламувала вірш поетеси Тетяни Власової про час жінки без війни – коли не буде чутно пострілів за вікном і не доведеться хвилюватись за своїх найрідніших.

"З 8 березня, мої рідні, незламні і вільні киці. Все буде так. Весна і Україна", – написала Цибульська.

Ганна Сторожук

Дівчина "Холостяка" Максима Михайлюка – Ганна поділилась, що цьогорічне 8 березня жінки запам'ятають, на жаль, на все життя.

"Мабуть, це не святкове 8 березня, для українських жінок. Ми можемо не пам'ятати минулі свята, можемо не пам'ятати, що нам подарували, але це 8 березня 2022 ми запам'ятаємо назавжди! І найкращий подарунок для нас, що всі наші чоловіки повернулися додому живими та неушкодженими", – переконана дівчина.

До жіночих привітань також долучився Монатік та Влад Яма. Чоловіки подякували жінкам за все, що є у їхньому житті.