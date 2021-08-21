Успішна норвезька модель та "ангел" Victoria's Secret Фріда Аасен виходить заміж за італійського мільйонера Томмі Чіабру. Бізнесмен зробив коханій пропозицію кілька днів тому. Зворушливими світлинами з заручин пара поділилась на сторінках у соцмережах.

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Фріда Аасен виходить заміж

Томмі Чіабра вирішив зробити день заручин незабутнім для своєї коханої. У Портофіно він запросив модель на власну яхту, яку напередодні прикрасив пелюстками червоних троянд. Атмосфера освідчення у коханні стала ще більш романтичною через гру скрипальки, яка була одягнена в розкішну червону сукню.

Фріда Аасен, не роздумуючи, сказала Томмі – "так". Модель обрала довгу білосніжну сукню з мереживом. Біляве волосся вона вирівняла та розпустила, доповнивши образ лаконічними прикрасами.

Томмі Чіабра вручив нареченій розкішну каблучку з діамантом, якою вона похизувалась на фото.



Заручини Фріди Аасен і Томмі Чіабри / Фото з інстаграму моделі



Заручини Фріди Аасен і Томмі Чіабри / Фото з інстаграму моделі



Заручини Фріди Аасен і Томмі Чіабри / Фото з інстаграму моделі

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