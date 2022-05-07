74-річна Ніна Матвієнко зі сльозами зустрічала доньку та онучок на вокзалі в Німеччині: відео

На другий день війни, 25 лютого, Тоня Матвієнко взяла доньок і виїхала до куми в Португалію. Її зіркова мама залишилася в Україні, а 6 травня усі вони зустрілися в Німеччині. 74-річна артистка не змогла стримати сліз.

Війна роз'єднала багато зіркових родин, але після більш як двох місяців розлуки вони одна за одною об'єднуються – хто в Україні, хто за кордоном. Сім'я Матвієнків зустрілася в Німеччині.

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Ніна Матвієнко зустрілася з донькою та онучками в Німеччині

Тоня Матвієнко з 23-річною Уляною та 6-річною Ніною приїхала з Португалії в місто Маґдебурґ. На вокзалі їх уже чекала зіркова бабуся, яка прибула до Німеччини з України. Ніна Митрофанівна так засумувала за сім'єю, що розплакалася просто на пероні.

Не бачила мама з 25.02,

– лаконічно підписала Тоня Матвієнко.

На її зворушливий допис відреагувала акторка Ольга Сумська. "Плачу разом з Ніночкою", – написала вона у коментарях.

Ніна Матвієнко зустрілася з донькою та онучками в Німеччині: відео

Ніна Матвієнко з донькою та онучками на вокзалі в Німеччині / Фото з інстаграму Тоні Матвієнко

Нагадаємо, війна застала зіркову родину не в Києві, 24 лютого вони були в Яремче, що на Івано-Франківщині. Однак і там сім'я ховалася в підвалі. Маленька Ніна дуже боялася сирен, "у неї тремтіли губки й пальчики", тож Тоня Матвієнко зі старшою донькою Уляною вивезла її в Португалію. Більш як два місяці вони жили в куми.

Натомість Ніна Матвієнко виїжджати не захотіла. Вона залишилася у будинку під Києвом, куди до неї приїжджав зять Арсен Мірзоян. 74-річна артистка записувала доньці відео у підвалі, де під час повітряних тривог співала українських пісень.