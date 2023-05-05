Напередодні коронації Чарльза ІІІ читайте про 5 найдорожчих, найулюбленіших та найвигадливіших прикрас його першої дружини принцеси Діани, яким відведено особливе місце серед королівських коштовностей.

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Тіара "Вузлики кохання"

Це улюблений аксесуар леді Ді, який дістався їй від королеви Єлизавети II як подарунок на весілля з принцом Чарльзом. У цій тіарі вона найчастіше з'являлася на публіці, а після розлучення повернула Її Величності. Після загибелі принцеси Діани діадему успадкувала Кейт Міддлтон. Її не бачили з 1997 до 2015 року, поки дружина Вільяма не одягла "Вузлики кохання" на прийом у Букінгемському палаці.

Тіару Cambridge Lover's Knot виготовили для бабусі Єлизавети ІІ королеви Марії 1914 року з перлів і діамантів, які належали її родині. Вона є копією головного убору принцеси Августи Гессенської, бабусі Марії, який наразі зберігається в невідомій приватній колекції.

Цікаво, що попри дорогоцінний подарунок Єлизавети ІІ на весілля з Чарльзом Діана одягла фамільну діадему Spencer Tiara з золотом, сріблом і діамантами. За словами принцеси, королівська тіара була занадто важкою.

Сапфірове кольє

Цей чокер з перлами та сапфіром принцеса Діана теж одягла часто, але всі досі обговорюють її вихід у цій прикрасі та чорній "сукні помсти" на вечері для галереї Serpentine у Кенсінгтонських садах. Кольє оцінюють від 50 до 100 мільйонів фунтів стерлінгів і вважають однією з найдорожчих прикрас у всій королівській колекції.

Спочатку це була брошка та весільний подарунок від бабусі, королеви-матері, але Діана майже не носила брошки, тож закріпила камінь на семинитковому чокері з перлами. Вперше леді Ді сфотографували в кольє на балу президента Рональда Рейгана в Білому домі 1985 року, де її зазнімкували в культовому танці з Джоном Траволтою.

Обручка від Чарльза ІІІ

Чарльз ІІІ освідчився Діані під час приватної вечері в Букінгемському палаці та дозволив самій обрати весільну каблучку. Вона захотіла 12-каратний цейлонський сапфір овальної форми, оточений 14 діамантами-солітерами та оправлений 18-каратним білим золотом. Подейкують, що леді Ді зупинилася на цьому персні, бо він був найбільшим у колекції ювелірного дому Garrard.

Цікаво, що син Єлизавети ІІ купив каблучку за 28 тисяч фунтів стерлінгів, а зараз її оцінюють у 300-400 тисяч фунтів стерлінгів. Однак насправді вона безцінна, бо належить Кейт Міддлтон.

Перлинні сережки Коллінгвуд

Ці перлинні сережки Діана отримала в подарунок від сімейних ювелірів Спенсерів Коллінгвудів і носила їх у Францією з Чарльзом 1988 року. Це діамантові "цвяшки", прикрашені підвісками з перлин каплевидної форми. Тож вона часто поєднувала їх з улюбленою тіарою "Вузлики кохання". Зараз перлинні сережки Коллінгвуд є улюбленим аксесуаром Кейт Міддлтон.

Сережки у формі метеликів

Однак не лише Кейт Міддлтон, а й Меган Маркл встигла поносити прикраси принцеси Діани. Як-от золоті сережки-метелики з діамантами і темно-синім камінням, які вважали занадто "некоролівськими" та легковажними. У них Меган Маркл дебютувала в перший день туру по Австралії 2018 року, коли стало відомо, що вона вагітна сином Арчі.

Саму ж леді Ді в сережках-метеликах побачили вперше під час візиту до Британської Колумбії 1986 року в поєднанні з золотим намистом у формі метелика.