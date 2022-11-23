П'ять небанальних місць у Карпатах, які варто відвідати: підбірка від гурту "ЛЮДИ ЗЕМЛІ"

"ЛЮДИ ЗЕМЛІ" – автентичний український гурт, музика якого народжується на висоті карпатських гір. Музиканти живуть в дерев’яному будинку на перевалі, тож знають, де черпати натхнення.

Для гурту "ЛЮДИ ЗЕМЛІ" Карпати – це не лише надзвичайно красивий природній простір, а й місця сакрального значення. 24 каналу музиканти розкрили п'ять небанальних локацій з великою концентрацією енергії, які точно надихнуть і зарядять.

Читайте також Тарас Тополя натякнув, яка пісня поїде на Євробачення-2023 від України

П'ять небанальних місць у Карпатах від гурту "ЛЮДИ ЗЕМЛІ"

Терношорська Лада

Оскільки наше село розташоване дуже близько до цього скельного комплексу, то майже кожної неділі ми ходимо туди на підзарядку. Це місце називають ще українським "Стоунхенджем" у Карпатах, тому що вік скель більше, ніж 40 тисяч років,

– кажуть "ЛЮДИ ЗЕМЛІ".

Скельне святилище ще називають жіночим каменем, адже, якщо вірити легендам, його назва походить від імені Лада – язичницької богині родючості. Цікаво, що поряд розташований водоспад з природними кам'яними ваннами, де можна освіжитися перед дорогою до сакрального місця.

Терношорська Лада / Фото з пресслужби гурту

Водоспад біля Лади / Фото з пресслужби гурту

Чоловічий камінь

Чоловічий камінь розташований вище над Терношорською Ладою. Потрапити туди можуть найвідважніші, бо шлях досить важкий і має багато екстремальних відрізків. Проте на рішучих чекають незабутній вид на гори, цілковита тиша, швидке відновлення тіла та духу.

Чоловічий камінь / Фото з пресслужби гурту

Хребет Ігрець

Гурт "ЛЮДИ ЗЕМЛІ" запевняє, що це чудовий маршрут для тривалої та мальовничої пішохідної подорожі.

Хребет Ігрець / Фото з пресслужби гурту

Водоспад Женецький Гук

Це невеликий, але дуже мальовничий водоспад, до якого веде довга доріжка з гірською річкою.

Саме в цьому місці народилась ідея записати нашу пісню "Втеча". Вона про стан, коли людина відпускає все те, що заважає, що не підсилює, і прямує за покликом серця,

– розповів гурт "ЛЮДИ ЗЕМЛІ".

"ЛЮДИ ЗЕМЛІ" – Втеча: дивіться відео онлайн

Писаний Камінь

Це ще одне таємниче та містичне місце українських Карпат, яке за повір'ям робить людину щасливою та обіцяє благополуччя.

"Щодо цього не можу підтвердити на сто відсотків, але місце красиве і біля нього надихнутись точно можна. Що цікаво, у величезних глибах каміння розташовані чаші, природа появи яких досі невідома", – коментують музиканти.

Писаний Камінь / Фото з пресслужби гурту