Для группы "ЛЮДИ ЗЕМЛИ" Карпаты – это не только очень красивое природное пространство, но и места сакрального значения. 24 каналу музыканты раскрыли пять небанальных локаций с большой концентрацией энергии, которые точно вдохновят и зарядят.

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Пять небанальных мест в Карпатах от группы "ЛЮДИ ЗЕМЛИ"

Терношорская Лада

Поскольку наша деревня расположена очень близко к этому скальному комплексу, то почти каждое воскресенье мы ходим туда на подзарядку. Это место называют еще украинским "Стоунхенджем" в Карпатах, потому что возраст скал больше, чем 40 тысяч лет,

– говорят "ЛЮДИ ЗЕМЛИ".

Скальное святилище еще называют женским камнем ведь если верить легендам, его название происходит от имени Лада – языческой богини плодородия. Интересно, что рядом расположен водопад с природными каменными ваннами, где можно освежиться перед дорогой до сакрального места.

Терношорская Лада / Фото из пресс-службы группы

Водопад возле Лады / Фото из пресс-службы группы

Мужской камень

Мужской камень расположен выше Терношорской Лады. Попасть туда могут самые отважные, потому что путь достаточно труден и имеет много экстремальных отрезков. Однако решительных ждут незабываемый вид на горы, полная тишина, быстрое восстановление тела и духа.

Мужской камень / Фото из пресс-службы группы

Хребет Игрец

Группа "ЛЮДИ ЗЕМЛИ" уверяет, что это отличный маршрут для длительного и живописного пешеходного путешествия.

Хребет Игрец​ / Фото из пресс-службы группы

Водопад Женецкий Гук

Это небольшой, но очень живописный водопад, к которому ведет длинная дорожка с горной рекой.

Именно в этом месте родилась идея записать нашу песню "Втеча". Она о состоянии, когда человек отпускает все то, что мешает, что не усиливает, и следует по зову сердца,

– рассказала группа "ЛЮДИ ЗЕМЛИ".

"ЛЮДИ ЗЕМЛИ" – Втеча: смотрите видео онлайн

Писаный Камень

Это еще одно таинственное и мистическое место украинских Карпат, которое по поверью делает человека счастливым и обещает благополучие.

"По этому поводу не могу подтвердить на сто процентов, но место красивое и возле него вдохновиться точно можно. Что интересно, в огромных глубях камни расположены чаши, природа появления которых до сих пор неизвестна", – комментируют музыканты.

Писаный Камень / Фото из пресс-службы группы