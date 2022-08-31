З найстаршим сином королеви Єлизавети ІІ Діана Спенсер одружилася 1981 року, а за 16 років, народивши двох синів, загинула в автомобільній катастрофі в Парижі, інформує 24 канал. Їй було всього 36 років.
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Як загинула принцеса Діана
Смертельна аварія сталася в ніч на 31 серпня 1997 року. Після опівночі автомобіль Mercedes Benz на великій швидкості врізався в бетонну опору в тунелі Pont de l'Alma в Парижі.
За кермом був водій Анрі Поль, а на задньому сидінні поряд з Діаною – син єгипетського мільярдера Доді Аль-Файєд. Чоловіки загинули на місці, а принцеса Уельська – через дві години після аварії в лікарні.
Місце аварії та загибелі принцеси Діани / Фото Getty Images
Її тіло з Франції забрав принц Чарльз, а королівська сім'я Великої Британії видала суху заяву, в якій йшлося про те, що вони "глибоко шоковані та засмучені". Цього спустошеному горем суспільству виявилося замало, тож перед Кенсінгтонським палацом Діані Спенсер вистелили килим з квітів.
На прощальну церемонію з нею зібралося близько 3 мільйонів людей, а телетрансляцію подивилося близько 2,5 мільярди осіб у 200 країнах світу. Поховали її на острові посеред декоративного озера в родинному маєтку Спенсерів Елторп у Нортгемптонширі.
Принц Чарльз з синами на прощанні з принцесою Діаною / Фото Daily Mail
Життя "народної принцеси" Діани у фото
Принцеса Діана / Фото Getty Images, Vogue