З найстаршим сином королеви Єлизавети ІІ Діана Спенсер одружилася 1981 року, а за 16 років, народивши двох синів, загинула в автомобільній катастрофі в Парижі, інформує 24 канал. Їй було всього 36 років.

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Як загинула принцеса Діана

Смертельна аварія сталася в ніч на 31 серпня 1997 року. Після опівночі автомобіль Mercedes Benz на великій швидкості врізався в бетонну опору в тунелі Pont de l'Alma в Парижі.

За кермом був водій Анрі Поль, а на задньому сидінні поряд з Діаною – син єгипетського мільярдера Доді Аль-Файєд. Чоловіки загинули на місці, а принцеса Уельська – через дві години після аварії в лікарні.

Місце аварії та загибелі принцеси Діани / Фото Getty Images

Її тіло з Франції забрав принц Чарльз, а королівська сім'я Великої Британії видала суху заяву, в якій йшлося про те, що вони "глибоко шоковані та засмучені". Цього спустошеному горем суспільству виявилося замало, тож перед Кенсінгтонським палацом Діані Спенсер вистелили килим з квітів.

На прощальну церемонію з нею зібралося близько 3 мільйонів людей, а телетрансляцію подивилося близько 2,5 мільярди осіб у 200 країнах світу. Поховали її на острові посеред декоративного озера в родинному маєтку Спенсерів Елторп у Нортгемптонширі.

Принц Чарльз з синами на прощанні з принцесою Діаною / Фото Daily Mail

Цікаво! 1999 року, через 18 місяців після фатальної автокатастрофи, слідчі дійшли висновку, що в загибелі принцеси Діани винен водій, який сів за кермо напідпитку й втратив контроль над автомобілем на високій швидкості.



Ця версія не влаштувала батька Доді Аль-Файєда, який був переконаний, що Спенсер стала жертвою змови. Однак після повторного слідства, яке тривало до 2008 року, він погодився, що загибель принцеси Уельської та його сина – нещасний випадок.

Життя "народної принцеси" Діани у фото

Принцеса Діана / Фото Getty Images, Vogue