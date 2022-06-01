243 українські дитини вже ніколи не побачать маму, – Ілона Гвоздьова про жертв війни
Джерело:інстаграм Ілони Гвоздьової
Українська танцюристка Ілона Гвоздьова не оминула Міжнародний день захисту дітей. Вона зазначила, що понад 200 дітей вже ніколи не побачать своїх батьків, бо загинули від рук російських окупантів.
У своєму інстаграмі жінка розмістила чуттєві чорно-білі фото своїх дітей – Валерії та Домініка, – а також чоловіка Івана. Танцюристка Ілона після кількамісячної еміграції за кордоном повернулась додому, але не може змиритись з тим, що українські діти страждають від жорстокої війни.
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Для перегляду усіх фото гортайте направо:
"На жаль, 243 українські дитини вже ніколи не зможуть побачити маму, батька та радіти життю, бо "раша" їх вбила, та понад 446 – поранені. Але ми до останнього маємо вірити в нашу перемогу та кожного дня намагатися жити заради тих, хто вижив, маємо докласти максимум зусиль аби виховати своїх і не своїх дітей гарними людьми. Це по-перше, а по-друге, вкласти всі сили і знання в цих дітей, бо вони наше майбутнє, вони майбутнє нашої України", – переконана Гвоздьова.
Вона додала, що щиро співчуває тим матерям, які ніколи більше не пригорнуть своїх дітей до грудей і не почують слово "мама" від них.
Біль назавжди в серці кожної жінки. Ми не забудемо і не пробачимо ніколи. Всім матерям бажаю сил і витримки пережити весь цей жах, не зламатися і не втрачати віри в любов і що все буде Україна,
– підсумувала зірка.
Ілона Гвоздьова у час війни
- Оскільки будинок Ілони під Києвом окупанти знищили, а автомобіль – згорів, жінка з двома дітьми та мамою виїхали за кордон. Вони автомобілем добрались до Італії, проживали у Римі.
- Там жінка шукала роботу, але згодом відновила викладання в університеті в Києві.
- Після двох місяців еміграції Гвоздьова повернулась в Україну. Казала, що "більше не було сил там перебувати".