Привітали з Днем Незалежності: Снайдер, Сахно та інші зірки зачитали вірш Сосюри українською

24 серпня 2023, 16:23
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Джерело:

UNITED 24

Українці сьогодні, 24 серпня, відзначають День Незалежності. Зі святом громадян вже встиг привітати Володимир Зеленський, українські співаки, актори та спортсмени. До привітань також долучилися й світові знаменитості.

Так, посли фандрейзингової платформи UNITED 24 продекламували вірш видатного поета Володимира Сосюри українською мовою. Вони зняли це на відео та опублікували в соцмережах ініціативи.

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Світові знаменитості привітали Україну з Днем Незалежності

Кожен з послів фандрейзингової платформи виголосив певні рядки з вірша "Любіть Україну".

Хто долучився до привітання:

  • акторка Кетрін Винник,
  • астронавт Скотт Келлі,
  • режисер Мішель Хазанавічус,
  • актор Лієв Шрайбер,
  • акторка Іванна Сахно,
  • зірка серіалу "Надприродне" Міша Коллінз,
  • футболіст Андрій Шевченко,
  • боксер Олександр Усик,
  • актор Марк Стронг.

В рік щасливий і в радості любити Україну нескладно. Але в рік негоди щиро підтримують нашу країну лише справжні друзі,
– зазначили на сторінці 

Реакція мережі

Українці подякували знаменитостям за таку ініціативу в коментарях під публікацією:

  • "Це прямо в серце";
  • "Дякуємо за вашу підтримку";
  • "Дякуємо за підтримку";
  • "Дуже дякую за вашу підтримку. Марк Стронг сказав майже без акценту";
  • "Неймовірні";
  • "Так гарно";
  • "До мурашок";
  • "Це так гарно і зворушливо";
  • "Зворушливо до сліз, дякую за підтримку".

Що таке UNITED 24

Це національний бренд України, який має об'єднувати міжнародних партнерів та благодійників, які хочуть допомогти нашій країні. Указ щодо створення такої платформи підписав Зеленський. ЇЇ запустили після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну – з 5 травня 2022 року. Тепер на сайті бренду люди з усього світу можуть жертвувати гроші для підтримки України у війні проти Росії.
Автор: Софія Хомишин