Привітали з Днем Незалежності: Снайдер, Сахно та інші зірки зачитали вірш Сосюри українською
Джерело:UNITED 24
Українці сьогодні, 24 серпня, відзначають День Незалежності. Зі святом громадян вже встиг привітати Володимир Зеленський, українські співаки, актори та спортсмени. До привітань також долучилися й світові знаменитості.
Так, посли фандрейзингової платформи UNITED 24 продекламували вірш видатного поета Володимира Сосюри українською мовою. Вони зняли це на відео та опублікували в соцмережах ініціативи.
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Світові знаменитості привітали Україну з Днем Незалежності
Кожен з послів фандрейзингової платформи виголосив певні рядки з вірша "Любіть Україну".
Хто долучився до привітання:
- акторка Кетрін Винник,
- астронавт Скотт Келлі,
- режисер Мішель Хазанавічус,
- актор Лієв Шрайбер,
- акторка Іванна Сахно,
- зірка серіалу "Надприродне" Міша Коллінз,
- футболіст Андрій Шевченко,
- боксер Олександр Усик,
- актор Марк Стронг.
В рік щасливий і в радості любити Україну нескладно. Але в рік негоди щиро підтримують нашу країну лише справжні друзі,
– зазначили на сторінці
Реакція мережі
Українці подякували знаменитостям за таку ініціативу в коментарях під публікацією:
- "Це прямо в серце";
- "Дякуємо за вашу підтримку";
- "Дякуємо за підтримку";
- "Дуже дякую за вашу підтримку. Марк Стронг сказав майже без акценту";
- "Неймовірні";
- "Так гарно";
- "До мурашок";
- "Це так гарно і зворушливо";
- "Зворушливо до сліз, дякую за підтримку".