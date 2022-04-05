20-річна онучка Софії Ротару вперше заговорила про війну, але не засудила Росію

Останні 8 років Софія Ротару вдавала з себе аполітичну й без докорів сумління виступала в Росії. Коли ж війна застала її в Києві, – заговорила. Слідом за бабусею висловилася онучка Софія Євдокименко.

На 40-й день повномасштабного вторгнення Росії, 4 квітня, Софія Євдокименко опублікувала емоційний допис з закликом допомогти Україні. У ньому 20-річна модель з 164-тисячною аудиторією врешті решт назвала війну війною, але так і не написала, хто в ній винен.

Читайте також Сидіти на двох стільцях не вийде, – Полякова рознесла "голубів миру", які мовчать про війну

Онучка Софії Ротару заговорила про війну

40 днів війни,

– розпочала допис онучка Софії Ротару.

Вона зазначила, що за цей час "мільйони зіткнулися з абсолютним і справжнім злом". Щоправда, чиїх рук зло, не уточнила. Натомість попросила про допомогу у своїх іноземних друзів.

"Робіть пожертви, відправляйте гуманітарні вантажі, приєднуйтеся до протестів у своєму місті, приймайте українців, наймайте українців, будьте в курсі подій з надійних джерел, волонтерте або допомагайте професійно", – написала Софія Євдокименко.

Онучка Софії Ротару – Софія Євдокименко / Фото з інстаграму моделі

Що про війну каже сама Софія Ротару

На 5-й день війни, 28 лютого, гастролерка зізналася, що в Києві молиться за українських захисників. Зірка написала, що "російські ракети знищують мирних жителів" і закликала до миру.

Натомість концертний директор Софії Ротару Сергій Лавров заявив, що та "завжди була аполітичною". Ба більше, на його думку, співачка мовчить, бо боїться втратити роботу в Росії.

у перший день війни, 24-го лютого, Софія написала, що її сім'ю та близьких "розбудили о 5 ранку звуки сирен і вибухів". Про війну, яку розв'язала Росії, не було ні слова, адже останні роки дівчина вдавала з себе "голуба миру".

Повний текст публікації Софії Євдокименко:

40 днів війни.

Мільйони зіткнулися з абсолютним і справжнім злом. І все ж душа знаходить сили у вірі, істині, любові та молитві. За цей час увесь світ відчув і з'єднався з українською душею. Те, що незалежне, наповнене любов'ю і достатком.

Моя міжнародна спільнота! Я закликаю всіх вас до дій та #StandWithUkraine. Робіть пожертви, відправляйте гуманітарні вантажі, приєднуйтеся до протестів у своєму місті, приймайте українців, наймайте українців, будьте в курсі подій з надійних джерел, волонтерте або допомагайте професійно.