2 перемоги, 2 другі місця й завжди у фіналі: як Україна щороку підкорює Євробачення

Організатори пісенного конкурсу Євробачення поширили неймовірне відео про щорічних представників України. Вони зазначили, що українські виконавці завжди вражають результатами.

Організатори міжнародного пісенного конкурсу Євробачення підсумовують усі виступи та результати змагання 2021 року. Вони опублікували нове відео, присвячене Україні та її вражаючим рекордам.

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Україна на Євробаченні

У ролику зауважили, що країна щороку показує високі результати на конкурсі. Зокрема, українські виконавці завойовували 2 перших місця (Руслана та Джамала), 2 других (Ані Лорак і Вєрка Сердючка) та третє (Злата Огнєвіч). Важливо, що тільки представники України завжди проходили у фінал конкурсу.

Але виділяються не лише їхні вражаючі результати. Те, що також робить Україну улюбленою країною для фанатів Євробачення, – це їх постійні вражаючі виступи на сцені з інноваційним реквізитом та стилем,

– пише під роликом.

Важливою частиною виступу є його постановка, в чому українці також ніколи не відставали. Гайтана співала з хлопцями у жіночих яскравих спідницях, позаду Марії Яремчук чоловік біг у колесі для хом'яків, художниця Ксенія Симонова творила історію з піску разом з чуттєвою піснею Міки Ньютон.

Та ще чимало деталей у виступах українських музикантів підкорювали Європу. Але навіть сольні виступи, наприклад, такою була постановка Alyosha, яка співала без підтанцьовки чи предметів позаду, були проникливими.

Не забули пригадати й вражаючий виступ Вєрки Сердючки у 2007 році. Вона посіла друге місце та стала справжньою легендою конкурсу з піснею Dancing Lasha Tumbai.

Україна на Євробаченні: дивіться відео онлайн

Реакція мережі

Користувачі мережі залишають безліч коментарів під роликом. Вони погоджуються з успіхом українських виконавців та зауважують, що представники України завжди акцентують на сильних сторонах:

"Go_A – це інший рівень виступу в Україні. Go_A дав надію жанрам народної музики досягти великих успіхів на Євробаченні. Вони вже є в історії Євробачення, як Lordi";

"Україна – це визначення сильної та оригінальної нації на Євробаченні";

"Причина, з якої Україна є єдиною країною, що завжди на Євробаченні має досконалі результати, полягає в тому, що вони завжди розуміють своє призначення";

"Ніколи не недооцінюйте пісню з України, тому що вони завжди мають план постановки";

"Я відчуваю, що тиск на майбутніх виконавців з України є досить серйозним. Планка встановлена дуже високо";

"Вони роблять це краще, ніж будь-хто інший";

"Україна – це та країна, яка повністю розуміє формулу пісні для Євробачення";

"Україна – це країна, яка завжди вносить щось у Євробачення – їхні виступи – це те, що ви не можете назвати нудним чи неоригінальним... Навіть якщо вони надсилають дещо загальні пісні – компенсують це неймовірною постановкою".



Україна на Євробаченні / Інфографіка 24 каналу