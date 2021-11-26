19-річний син Вікторії Бекхем вперше вийшов у світ з дівчиною-моделлю
Джерело:24 канал
Син Вікторії та Девіда Бекхемів понад рік зустрічається з моделлю та інфлюенсеркою Мією Реган. Пара не приховувала стосунки, але лише днями разом з'явилась на публіці.
Ромео Бекхем та Мія Реган разом з'явилися на відкритті магазину Prada у галереї Tate Modern, що в Лондоні. Це перший офіційний вихід зіркової пари.
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Ромео Бекхем вийшов у світ з дівчиною
Середній син Бекхемів та інстаграм-блогерка поводилися на публіці стримано. Для виходу Ромео одягнув бузкову сорочку, білі штани й шапку.
Мія Реган натомість постала у трендовому образі. Вона приміряла рожеві спортивні штани оверсайз, біло-сіру вкорочену кофтинку, а також темну куртку. Стильний образ моделі доповнювали кросівки, сережки та сонцезахисні окуляри з модною білою оправою.
Ромео Бекхем і Мія Реган / Фото Getty Images
Що відомо про стосунки Ромео Бекхема і Мії Реган
- Пара зустрічається вже понад рік. Вони офіційно не оголошували про роман і не коментували свої стосунки. Модель часто публікує фото з юнаком, а він вітає її зі святами.
- Зіркова мати Вікторія Бекхем вже знайома з дівчиною свого середнього сина. Минулого року Мія знялась у рекламній кампанії бренду одягу дизайнерки.