19-річний син Вікторії Бекхем вперше вийшов у світ з дівчиною-моделлю

Син Вікторії та Девіда Бекхемів понад рік зустрічається з моделлю та інфлюенсеркою Мією Реган. Пара не приховувала стосунки, але лише днями разом з'явилась на публіці.

Ромео Бекхем та Мія Реган разом з'явилися на відкритті магазину Prada у галереї Tate Modern, що в Лондоні. Це перший офіційний вихід зіркової пари.

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Ромео Бекхем вийшов у світ з дівчиною

Середній син Бекхемів та інстаграм-блогерка поводилися на публіці стримано. Для виходу Ромео одягнув бузкову сорочку, білі штани й шапку.

Мія Реган натомість постала у трендовому образі. Вона приміряла рожеві спортивні штани оверсайз, біло-сіру вкорочену кофтинку, а також темну куртку. Стильний образ моделі доповнювали кросівки, сережки та сонцезахисні окуляри з модною білою оправою.



Ромео Бекхем і Мія Реган / Фото Getty Images

Що відомо про стосунки Ромео Бекхема і Мії Реган