Ромео Бекхэм и Мия Реган вместе появились на открытии магазина Prada в галерее Tate Modern в Лондоне. Это первый официальный выход звездной пары.
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Ромео Бекхэм вышел в свет с девушкой
Средний сын Бекхэмов и инстаграм-блогерша вели себя на публике сдержанно. Для выхода Ромео надел сиреневую рубашку, белые брюки и шапку.
Мия Реган была в трендовом образе. Она надела розовые спортивные штаны оверсайз, бело-серую укороченную блузку, а также темную куртку. Стильный образ модели дополняли кроссовки, серьги и солнцезащитные очки с модной белой оправой.
Ромео Бекхэм и Мия Реган / Фото Getty Images
Что известно об отношениях Ромео Бекхэма и Мии Реган
- Пара встречается уже больше года. Они официально не объявляли о романе и не комментировали свои отношения. Модель часто публикует фото с молодым человеком, а он поздравляет ее с праздниками.
- Звездная мама Виктория Бекхэм уже знакома с девушкой своего среднего сына. В прошлом году Мия снялась в рекламной кампании бренда одежды дизайнера.