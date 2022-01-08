17-річний син співачки Шинейд О'Коннор вчинив самогубство: емоційне зізнання згорьованої матері

Ірландська співачка Шинейд О'Коннор поділилась трагічною новиною. У п'ятницю, 7 січня, її сина знайшли мертвим. 17-річний юнак наклав на себе руки.

Ще в четвер, 6 січня, Шинейд О'Коннор зверталась до фанів з проханням знайти її сина Невієма Шейна, який зник з лікарні. Вона писала про це у твіттері й благала хлопця повернутися, бо він "лякає її до чортиків". Однак було запізно. У п'ятницю, 7 січня, тіло юнака знайшли в місті Брей, пише Mirror.

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Мій прекрасний сину, світло мого життя, вирішив сьогодні закінчити свою земну боротьбу і тепер з Богом. Нехай він спочиває з миром, і нехай ніхто не наслідує його приклад. Моя дитино. Я тебе так люблю,

– щемливо написала співачка.

Покійний син Шинейд О'Коннор / Фото з твіттера співачки

Варто зазначити, що сина Шейна Шинейд О'Коннор народила від колеги-співака Донала Ланні. Він успадкував її психічні проблеми, бо двічі намагався вкоротити собі віку. Після цих випадків 17-річний хлопець лікувався від суїцидальних нахилів, але днями втік з клініки та наклав на себе руки.

У співачки залишилося троє дітей – 34-річний син Джейк Рейнольдс, 25-річна донька Ройсін і 15-річний Єшуа Френсіс Ніл.