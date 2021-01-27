16-річна донька Гайді Клум дебютувала на Тижні моди і прикрасила глянець: фото
У знаменитої моделі Гайді Клум підростає гідна заміна. 16-річна донька Лені 20 січня відкрила Тиждень моди в Берліні, а також з'явилася на сторінках журналу Hunger. Дівчина вже заполонила заголовки численних світових видань як нове обличчя у моделінгу.
Джерело: 24 канал
Лені відкрила цифрове шоу, представивши 25 образів від провідних дизайнерів Німеччини. Один з образів Лені був розроблений Естер Пербандт, яка з'явилася в першому сезоні реаліті-шоу Гайді Клум Making The Cut ( "Пройти відбір").
До слова Гайді Клум вразила схожістю з мамою і донькою: чуттєве фото
Лені Клум вперше самостійно на подіумі та глянці
У своєму інстаграмі нащадок знаменитої моделі опублікувала фото з показу зі словами: "Моя перша робота для Берлінського тижня моди".
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Зокрема, 16-річна дівчина знялась для сторінку журналу Hunger, зняті у чорно-білих кольорах. У фотосесії Лені приміряла образи бренду Moschino, один з яких – у чорному корсеті – став дуже сексуальним.
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Варто додати, що Лені Клум дебютувала у модельному світі, поставши на обкладинці німецького Vogue за січень-лютий 2021 року разом з мамою Гайді. Тоді зіркова матуся прокоментувала успіх дівчини і зазначила, що дуже пишається нею.
"Я так пишаюся тобою. І не тому, що ти вибрала свій власний шлях. Я знаю, що яким би ти шляхом не пішла, ти залишишся самою собою. Ти завжди точно знаєш, чого хочеш і чого не хочеш. Ти не мініверсія мене, і я щаслива, що тепер ти нарешті зможеш показати, яка ти є насправді. Ця обкладинка Vogue – найкращий перший крок у кар'єрі, про яку ти мрієш. І навіть незважаючи на те, що мені трохи складно відпустити тебе в цей світ, я завжди зроблю все для того, щоб ти була щаслива і всі твої мрії здійснилися. Я пишаюся бути твоєю мамою", – написала Гайді у своєму інстаграмі після виходу обкладинки журналу.
Що відомо про Лені Клум?
Дівчина стала першою дитиною у німецької топ-моделі – її батьком став італійський бізнесмен та менеджер "Формули-1" Флавіо Бріаторе. З ним Гайді Клум зустрічалась недовго і народила доньку вже після завершення їхнього роману – у 2004-му. За словами ЗМІ, стосунки у пари не склались через брак часу в обох партнерів. У грудні 2009 року Лені була удочерена колишнім чоловіком Гайді Сіло.
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