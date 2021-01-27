У знаменитой модели Хайди Клум подрастает достойная замена. 16-летняя дочь Лени 20 января открыла Неделю моды в Берлине, а также появилась на страницах журнала Hunger. Девушка уже заполонила заголовки многочисленных мировых изданий как новое лицо в моделинге.

Источник: 24 канал

Лени открыла цифровое шоу, представив 25 образов от ведущих дизайнеров Германии. Один из образов Лени был разработан Эстер Пербандт, которая появилась в первом сезоне реалити-шоу Хайди Клум Making The Cut ("Пройти отбор").

К слову Хайди Клум поразила сходством с мамой и дочкой: чувственное фото

Лени Клум впервые самостоятельно на подиуме и в глянце

В своем инстаграме дочь знаменитой модели опубликовала фото с показа со словами: "Моя первая работа для Берлинской недели моды".

Для просмотра всех фото листайте вправо:

В частности, 16-летняя девушка снялась для страниц журнала Hunger, снятые в черно-белых цветах. В фотосессии Лени примерила образы бренда Moschino, один из которых – в черном корсете – стал очень сексуальным.

Для просмотра всех фото листайте вправо:

Для просмотра всех фото листайте вправо:

Стоит добавить, что Лени Клум дебютировала в модельном мире, представ на обложке немецкого Vogue за январь-февраль 2021 года вместе с мамой Хайди. Тогда звездная мама прокомментировала успех девушки и отметила, что очень гордится ею.

"Я так горжусь тобой. И не потому, что ты выбрала свой собственный путь. Я знаю, что каким бы ты путем не пошла, ты останешься самой собой. Ты всегда точно знаешь, чего хочешь и чего не хочешь. Ты не мини-версия меня, и я счастлива, что теперь ты наконец сможешь показать, какая ты есть на самом деле. Эта обложка Vogue – лучший первый шаг в карьере, о которой ты мечтаешь. И даже несмотря на то, что мне немного сложно отпустить тебя в этот мир, я всегда сделаю все для того, чтобы ты была счастлива и все твои мечты осуществились. Я горжусь быть твоей мамой", – написала Хайди в своем инстаграме после выхода обложки журнала.

Что известно о Лени Клум?

Девушка стала первым ребенком у немецкой топ-модели – ее отцом стал итальянский бизнесмен и менеджер "Формулы-1" Флавио Бриаторе. С ним Хайди Клум встречалась недолго и родила дочь уже после завершения их романа – в 2004-м году. По словам СМИ, отношения у пары не сложились из-за нехватки времени у обоих партнеров. В декабре 2009 года Лени была удочерена бывшим мужем Хайди Село.