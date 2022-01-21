15-річна донька Анджеліни Джолі показала, як танцює хіп-хоп: рідкісне відео

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі не висвітлює особисте життя та вкрай рідко з'являється на публіці з дітьми. Однак у мережу потрапило відео, на якому її донька від Бреда Пітта танцює хіп-хоп.

Ім'я первістка Анджеліни Джолі та Бреда Пітта Шайло часто фігурувало у світовій пресі. Шайло просила називати її Джоном і збиралась змінювати стать. Однак останній рік дівчинка з'являється у сукнях і підкреслює жіночність. Щоправда, вона залишилась вірна своїм захопленням і досі танцює хіп-хоп.

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Як донька Анджеліни Джолі танцює хіп-хоп

У мережу злили відео з заняття в танцювальному центрі, в якому займається Шайло. На тренування вона прийшла у чорних спортивних штанах і футболці оверсайз з яскравим принтом. Цей look дівчинка доповнила класичними кедами Vans.

Волосся донька Джолі зібрала у пучок, а на обличчя одягла захисну маску. На камеру вона показала складну хореографію, яка не під силу початківцям. Схоже, Шайло сумлінно займається танцями, якщо демонструє такий прогрес.