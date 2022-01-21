Ім'я первістка Анджеліни Джолі та Бреда Пітта Шайло часто фігурувало у світовій пресі. Шайло просила називати її Джоном і збиралась змінювати стать. Однак останній рік дівчинка з'являється у сукнях і підкреслює жіночність. Щоправда, вона залишилась вірна своїм захопленням і досі танцює хіп-хоп.

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Як донька Анджеліни Джолі танцює хіп-хоп

У мережу злили відео з заняття в танцювальному центрі, в якому займається Шайло. На тренування вона прийшла у чорних спортивних штанах і футболці оверсайз з яскравим принтом. Цей look дівчинка доповнила класичними кедами Vans.

Волосся донька Джолі зібрала у пучок, а на обличчя одягла захисну маску. На камеру вона показала складну хореографію, яка не під силу початківцям. Схоже, Шайло сумлінно займається танцями, якщо демонструє такий прогрес.

Цікаво, що востаннє Шайло з'являлась на публіці у жовтні минулого року. З Анджеліною Джолі та чотирма братами і сестрами вона відвідувала прем'єру фільму "Вічні" в Лондоні, в якому її зіркова матуся зіграла одну з головних ролей.