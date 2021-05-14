Щастя – це моральний оргазм, – 15 потужних цитат Святослава Вакарчука у день його 46-річчя

Знаменитий український музикант Святослав Вакарчук 14 травня святкує свій день народження – йому виповнилося 46 років. З цієї нагоди пропонуємо переглянути цитати зірки, які запам'ятовуються найбільше.

Святослав Вакарчук народився в родині відомого науковця Івана Вакарчука. У Львові він провів дитячі роки. Він вчився грати на музичних інструментах, проявляв активність в різних організаціях (КВН, театр, спорт).

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Святослав Вакарчук отримав дві вищі освіти: фізика-теоретика й економіста-міжнародника. Однак тяга до музики перевершила все. 1994 року він створив гурт "Океан Ельзи", якого досі визнають одним з найкращих рок-гуртів в Україні та поза її межами.

Зауважимо, відомою є й політична діяльність музиканта. Він був народним депутатом України у 2007-2008 роках й з 2019 до 2020 року, будучи лідером партії "Голос". Однак Вакарчук склав мандат заявивши , що політика – не його.

За оцінкою тижневика "Кореспондент", Вакарчук входить до першої сотні найвпливовіших і найвідоміших людей України. Його висловлювання в інтерв'ю та слова пісень є дуже глибокими та філософськими. Тому журналісти Showbiz 24 підготували для вас добірку найбільш важливих цитат лідера "Океану Ельзи" в його день народження.

Потужні цитати Святослава Вакарчука

"Цілуй руку тільки коханій. Схиляй голову тільки перед вчителем. Прості правила вільної людини".

"Жіночність – це не красиве плаття, макіяж чи туфлі на підборах. Жіночність – це стан душі".

"Любов – це таємниця. Ти слухаєш музику, і у тебе мурашки по тілу. Чому? Це відчуття. Те ж саме й у відносинах між чоловіком і жінкою. Ти або відчуваєш любов, або ні".

"Любов – це вітаміни для душі. Щоб ваша душа була здорова, приймайте їх регулярно".

"Коли любов взаємна – вона зростає по експоненті".



Святослав Вакарчук у Львові / Фото з інстаграму співака

"Твоя віра – це і є твоя мотивація! Диявол у кожного свій, а Бог у всіх один".

"Популізм – наш опіум. Політики солодко брешуть. Люди приймають цю брехню з радістю. Ця правда - болісна. А популізм – хоч на мить знімає біль".

"Патріотизм – це любов. Люблять не за щось, а тому що не можуть не любити. Не дивіться на Україну як на землю своїх батьків. Дивіться на неї, як на землю своїх дітей. І тоді прийдуть зміни..."

"Не треба плутати минуле і пам'ять. Пам'ять – це факел по дорозі в майбутнє. Минуле – це тягар".

"Зі свободою як з жінкою: здається, що здобув перемогу, а насправді все тільки починається".

Пісня і кліп з сольного проєкту Святослава Вакарчука: дивіться відео онлайн

"Якщо до музиканта підходять взяти автограф зі словами: "Моя бабуся слухала Вас у молодості" – він крутий".

"Музиканта псує ситість. Це не коли ти багато заробляєш, а коли прокидаєшся і здається, що все, що хотів, ти вже зробив. На мою думку, The Beatles зламали стереотипне уявлення ніби художник повинен бути голодним. Свої головні шедеври вони записали починаючи з альбому "Ruber Soul", коли вже були всюди затребувані й забезпечені".

"Одна з найбільших таємниць природи — відносини між людьми. Це складніше ніж квантова механіка".

"Найбільше, те, що робить людину успішною і щасливою — це почуття власної свободи. Свободи вибору і свободи власного життя. Вона робить вас тими, ким ви є".

"Найщасливіша людина – та, у якої сотні щасливих днів. Не вірю, що існує перманентне щастя. Щастя – це, швидше, якийсь "моральний оргазм". Ти до нього йдеш, чекаєш, а воно насправді дуже миттєве. Я не вірю в щастя, яке могло б тривати тижнями. Найбільш тривале щастя – це любов. І навіть вона має свої піки і спади. А щастя матеріальних речей – це взагалі миттєво. Навіть бідний студент, який все життя йшов до того, щоб купити собі омріяну квартиру, вже через місяць життя в ній сприймає це як належне. А через місяць йому захочеться чогось іншого. І це правильно, так ми і живемо".



Святослав Вакарчук на концерті / Фото з інстаграму співака