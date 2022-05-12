13 учасників Євробачення заспівали Stefania Kalush Orchestra: промовисте відео

Пісня гурту Kalush Orchestra Stefania стала справжнім хітом не лише в Україні, але й за кордоном. Учасники Євробачення залюбки заспівали трек на бірюзовій доріжці.

Пісня Kalush Orchestra для Євробачення – Stefania – полюбилась багатьом учасникам цьогорічного конкурсу Євробачення. У ролику зібрали всіх артистів, які виконали трек.

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Учасники Євробачення заспівали Stefania

Представники Ірландії, Естонії, Північної Македонії, Ісландії, Азербайджану, Литви, Швейцарії, Нідерландів, Польщі, Швеції, Великої Британії, Німеччини та Франції зізнавались, що їм дуже сподобалась пісня.

Хоч вони й не знали усіх слів, але з легкістю могли наспівати мелодію Stefania, зокрема приспів.

Учасники Євробачення-2022 заспівали Stefania: дивіться відео

Учасники конкурсу виконали частинку пісні на бірюзовій доріжці, яка відбулась ще 8 травня. Цього дня 40 музикантів і гуртів продефілювали на відкритті Євробачення.

Хлопці з гурту Kalush Orchestra з'явилися на заході у total black, а фронтмен Олег Псюк – у фірмовій рожевій панамі. Їхні образи доповнювали синьо-жовті нашивки на вбранні, а також прапорці України.

Хто ще співав Stefania

Разом з гуртом Kalush Orchestra учасники Євробачення дуетом виконували їхню пісню.

Так, представники Фінляндії, рок-гурт The Rasmus заспівав разом з українським колективом. Лідер групи Лаурі Ілонен зізнавався, що відчуває певну схожість між музикантами. Співак висловив надію, що саме Україна переможе на цьогорічному конкурсі.

Згодом з юнаками з Kalush Orchestra в дуеті заспівали представники Франції Alvan & Ahez. До речі, на Eurovision Village учасники гурту одягли рожеві панами, як в Олега Псюка.